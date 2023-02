Buscarán que la ex Presidenta "revea su postura" y sea candidata

Con la sorpresiva presencia de Máximo Kirchner a última hora, el presidente Alberto Fernández encabezó este jueves la mesa nacional del Frente de Todos en la sede del PJ de la calle Matheu, un encuentro forzado de más de cinco horas que reunió por primera vez desde la campaña del 2019 a los principales dirigentes de todos los sectores del oficialismo y que terminó con un documento de condena a la "proscripción" de Cristina Kirchner, como insistió el kirchnerismo.

"Quienes integramos esta mesa tenemos como responsabilidad disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta, cuyo liderazgo y potencia electoral no nos puede ser arrebatado", señalaron en el texto titulado "Democracia sin proscripciones, unidad para transformar" que revalida el liderazgo único de la ex Presidente.

"Las PASO son la herramienta institucional creadas por nuestro gobierno durante el 2010 para abrir la participación de los partidos y sintetizar las diferentes visiones de un proyecto común", abundaron.

Pasada la 1 de la madrugada del viernes -un horario que pocos de los presentes esperaban-, una treintena de dirigentes, entre el albertismo, el kirchnerismo y el massismo, y representantes de los gobernadores, los intendentes bonaerenses y el sindicalismo, todavía exponían sus posiciones en la previa de la campaña electoral que el oficialismo buscará ordenar en plena tensión entre las diferentes tribus.

Según pudo reconstruir este diario, se habló de la conformación de una "comisión" que visite a la ex Presidenta para que "revea su decisión". Es decir, su anuncio de que no será candidata este año. Desde el albertismo buscaron relativizar ese dato, en pleno operativo clamor en torno a Fernández: "Es una acción para demostrar que el peronismo no va a tolerar que la prescriban a CFK", señalaron.

A la mesa dispuesta en forma de u en el primer piso de la sede partidaria, sitiada para la ocasión -hubo vallas que impidieron durante todo el día el libre tránsito-, se sentaron el Presidente y Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Agustín Rossi, Juan Manuel Olmos, Fernando "Chino" Navarro y Julio Vitobello, por el albertismo; Kirchner, Andrés Larroque, Eduardo “Wado” de Pedro, Anabel Fernández Sagasti y Mayra Mendoza por el cristinismo-kirchnerismo; Jorge Capitanich, Gustavo Bordet, Gerardo Zamora, Axel Kicillof y Mariano Arcioni por el lado de los gobernadores; Fernando Espinoza, Mario Secco, Alberto Descalzo, Mariel Fernández y Lucas Ghi por los intendentes; Sergio Massa, Malena Galmarini, Juan Andreotti, Cecilia Moreau, Rubén Eslaiman y Diego Giuliano por el sector del Frente Renovador, y Héctor Daer, Pablo Moyano, Hugo Yasky, Sergio Palazzo y Abel Furlan en representación del sindicalismo.

Dicen que Palazzo, de la Bancaria, fue uno de los que más insistió en condenar la "proscripción" de la Vicepresidenta.

Es la primera vez que el jefe de Estado y el jefe de La Cámpora y del PJ bonaerense vuelven a verse las caras tras la renuncia del diputado a la jefatura del bloque del FdT, en el verano del 2022. Fue, según trascendió, un "reencuentro respetuoso".

Según confiaron , Fernández se enteró por televisión que el hijo de la ex presidenta participaría del encuentro. No estaba en sus planes volver a verlo. Si lo sabían de antemano en el kirchnerismo. Es que el sector más duro de la coalición no le quiso dejar al mandatario todo el rédito político de la reunión, convocada por el propio jefe de Estado como presidente del PJ nacional.

Largos desencuentros

Desde ese desplante del diputado de febrero del 2022, en plena votación del acuerdo con el FMI, la relación con el Presidente fue de mal en peor, y el diputado se dedicó sistemáticamente a castigar públicamente y en privado la gestión presidencial. Nunca volvieron a recomponer.

Es la primera vez desde la campaña del 2019 que todas las facciones de la coalición oficialista se sientan en una misma mesa. No hubo una reunión similar durante toda la gestión. El kirchnerismo de hecho le reclamó en reiteradas oportunidades al Presidente por la apertura de un ámbito de este estilo.

Desde la derrota electoral de las elecciones de medio término, el kirchnerismo y el albertismo entraron en una proceso de disputa interna que fue in crescendo.

El encuentro de este jueves abre en ese sentido una incógnita respecto de la estrategia de cara a las elecciones. Pero la presencia del jefe de La Cámpora y del PJ bonaerense, que no estaba en los papeles, propiciaba, según las fuentes, un nuevo escenario, aún incierto.

Las paredes aledañas a la sede del PJ se plagaron a media tarde de afiches con la consigna “Cristina 2023”, firmados por la agrupación La Patria es el otro, que se referencia en “El Cuervo” Larroque. Fueron pegados, según trascendió, solo un par de horas antes de la cumbre. También un pasacalle con la leyenda “Si hay proscripción no hay estrategia electoral”.

Fiel a su costumbre, el ministro de Economía fue el último en llegar. Antes lo había hecho el Presidente con sus colaboradores, que estuvieron reunidos desde el mediodía en Olivos hasta salir hacia la sede del PJ. Fernández fue el primero en hablar: se sentó al lado del ministro del Interior y del ministro de Economía.

El sábado pasado, el jefe de Estado y De Pedro habían desayunado a solas en la quinta presidencial tras los cuestionamientos cruzados entre ambos, que hicieron que el Presidente dijera que hasta el final del mandato buscaría gestionar con los más leales.

En esa conversación el funcionario le confirmó a Fernández que estaría en el encuentro de este jueves. Es decir, que el kirchnerismo iría al encuentro convocado por la Casa Rosada. Según el comunicado, hicieron valer su participación.

Fuente: Clarín