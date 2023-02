El intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (PJS-JxC), recibió un nuevo revés en la causa tramitada ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, para ser candidato a vicegobernador en los comicios del 14 de mayo.

Álvaro Contreras, apoderado del Partido por la Justicia Social (PJS), se pronunció al respecto. “Esta sucesión de actos jurisdiccionales y sentencias judiciales ponen al descubierto que la Justicia tucumana está al servicio del poder político”, dijó.





“Primero tuvimos una acción judicial que convalida el adelantamiento de las elecciones, pisoteando nuestra Constitución. Ahora esta sentencia va en contra del artículo 90”, aseguró.

A mediados de diciembre, el líder del PJS planteó un recurso extraordinario federal ante el máximo tribunal provincial en contra de la sentencia del 29 de noviembre pasado, a través de la cual la CSJT ya resolvió que la Constitución provincial no inhabilita a Manzur a postularse en la fórmula del PJ, en segundo lugar, detrás de Osvaldo Jaldo.

El intendente tramita a su vez en paralelo una causa por este tema ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), donde encontro un nuevo rechazo en los tribunales provinciales. El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, firmó un dictamen -no vinculante- en el que señala que, a su criterio, el recurso extraordinario federal impulsado por el intendente resulta “inadmisible”. “No puede recurrir quien no es parte (del proceso), y por lo tanto no está habilitado a interponer el recurso; razón que concluye con su improcedencia”, explicó el titular del Ministerio Público Fiscal en su análisis.

Contreras insistió en que todo esto avanza sobre la Constitución. “Recordemos que si Jaldo, hipotéticamente, tomara licencia, Juan Manzur sería el gobernador. Claramente tendría un tercer período (en el poder). Con esta sentencia se estaría violando la alternancia, un principio fundamental en la democracia”, explicó.

Además dijo que en el partido se encuentran a la espera, con gran expectativa, del pronunciamiento de la Corte nacional. “El expediente hoy por hoy está sin movimiento, lo vamos a impulsar cuando se oficialicen las candidaturas ya que ese es el momento donde nace el agravio”, adelantó.



El apoderado del PJS mencionó el antecedente de Gerardo Zamora en Santiago del Estero. “Estos antecedentes sustentan nuestra presentación, además de la claridad del artículo 90 y la creencia en la democracia, en la república y en el principio de alternancia”, afirmó.

Sin embargo, admitió que si la Corte decide darle la razón a Manzur, “se respetará el fallo” y no pedirán juicio político. “Los fallos hay que respetarlos gusten o no, aunque hemos perdido totalmente la credibilidad en la justicia tucumana (...) por eso acudimos al remedio federal”, remarcó Contreras.

Más allá de la insistencia del intendente, el ministro fiscal opinó que el recurso extraordinario federal firmado por Alfaro no debería prosperar. “(El planteo) no cumple con la exigencia de cuestión federal”, destacó Jiménez, que citó jurisprudencia y doctrina para fundamentar su postura.



Si bien todavía resta la decisión final de la Corte provincial, este dictamen representa un nuevo revés a las aspiraciones de Alfaro de impedir por la vía judicial la postulación de Manzur a la vicegobernación.