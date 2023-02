Juan Manzur reasumió como gobernador de Tucumán

El acto contó con la participación de mandatarios de otras provincias y autoridades nacionales. El ex jefe de Gabinete regresó después de un año y medio de gestión

Juan Manzur reasumió este jueves por la mañana como gobernador de Tucumán, luego de un año y medio como jefe de Gabinete de Alberto Fernández. El mandatario, que había obtenido licencia de la legislatura para desempeñar ese cargo nacional, encabezó el acto celebrado en el teatro Mercedes Sosa junto al vicegobernador, Osvaldo Jaldo.

Manzur -quien fue reemplazado por Agustín Rossi como ministro "coordinador" en la Nación- regresó a la provincia para encabezar la campaña del PJ: será el candidato a vicegobernador de Jaldo en la fórmula del oficialismo.

En su alocución, Manzur declaró: “Recuerdo que cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, me llamaba para sumarme al equipo del Gobierno nacional no dudé ni un segundo porque eso me enseñaron en el peronismo, primero la Patria. Ayer terminé mi tarea para volver a Tucumán. Osvaldo Jaldo estuvo a la par mía después de 513 días. Volvimos con las mismas ganas y la misma fuerza. Mirando el futuro”.

Y dijo que continuará gobernando con los objetivos impulsados en su gestión gubernamental desde el primero momento: movilidad social ascendente e inclusión; desarrollo de la industria, radicación de fábricas y capitales para generar empleo: “Queremos un Tucumán que incluya y de oportunidades”.

"El jefe de campaña de Jaldo gobernador soy yo", arengó Manzur

A la vez que se refirió a Jaldo: “Osvaldo cumplió con la palabra. Eso se llama compromiso.Eso se llama lealtad. Usted fue leal” y amplió: “En los próximos tiempos conducirá la provincia un hombre que conoce profundamente el Estado y el interior. Es un hombre de bien y tuvo una conducta intachable. A partir de todas estas cualidades nos llevará a un futuro mejor. Ese hombre se llama Osvaldo Jaldo” y aseguró: “yo voy a estar a la par suya para acompañarlo. El jefe de campaña de Jaldo Gobernador soy yo. Asumo toda la responsabilidad de que Osvaldo sea nuestro próximo gobernador. Acá estoy para llevar al triunfo al peronismo en Tucumán y par que Rossana Chahla sea la intendenta de San Miguel de Tucumán”.

Manzur destacó la presencia de los funcionarios nacionales y gobernadores: “ver a mis amigos y compañeros que quiero, respecto y valoro enormemente. Grandes dirigentes de la política nacional. Quiero que desde el peronismo tucumano le agradezcamos lo que hacen”.

En su discurso, Jaldo agradeció el acompañamiento de Manzur, cuando ocupó su cargo en el Gobierno central, a de Pedro y a los gobernadores provinciales durante su gestión gubernamental: “gracias a cada uno de esos gobernadores que nos acompañaron permanentemente durante los 513 días que estuve a cargo del Gobierno de Tucumán que siempre me ayudaron en todo lo que estaba a su alcance”.

Finalmente, dejó en claro cuál será su papel en estos meses e instó al peronismo local a dejar de lado las diferencias. "El jefe de campaña de 'Jaldo gobernador' soy yo. Asumo toda la responsabilidad. Los quiero a todos movilizados, en el territorio, llevando el mensaje de nuestro proyecto político. A todos, sin excepción", convocó. Y cerró con un vaticinio sobre la elección en la Capital: "Rossana Chahla será la intendenta de San Miguel de Tucumán".