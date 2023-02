La joven que aparece en el polémico video de Enrique Cresto, intendente de Concordia, Entre Ríos, negó haber sido manoseada por el funcionario a través de sus redes sociales, donde realizó un descargo y luego el propio acusado le respondió la publicación agradeciéndole.

"Voy a usar estas redes para aclarar que todo lo que se está diciendo en estos momentos en los canales y en redes sociales es mentira. Yo le pedí una foto al intendente Cresto el sábado en el corsódromo, cuando vi que unos periodistas le estaban haciendo una nota. Entonces pedí autorización para cruzar la manga y sacarme una foto con él. Después de sacar varias fotos lo saludé y me volví a mi lugar", explicó Agostina Ocampo en Facebook.

"No me tocó como dicen, no me faltó el respeto ni nada, yo lo único que hice fue pedirle una foto porque lo admiro y me parece muy buena persona. Desde el fin de semana me exponen en las redes sociales y también en los canales nacionales y yo no hice nada malo, ni tampoco el intendente se propasó conmigo ni nada. Leo comentarios en las redes sociales que dicen cualquier cosa y todo eso me pone mal. Me duele mucho que me usen y me hagan daño a mí y a la familia del intendente porque no pasó nada de lo que dicen", continuó con su descargo.

Luego de que se difundiera la carta, el propio Cresto se hizo eco de la explicación y utilizó sus redes sociales para agradecerle: "Agostina, muchas gracias por tu valentía. En el afán de dañarme a mí y a mí familia, terminaste siendo vos la más afectada. Nosotros sabemos que estamos expuestos a este tipo de calumnias e injurias. Nuestra solidaridad con vos y tu familia. Fuerza y a seguir para adelante. Siempre. Enrique y familia".

Por su parte, la esposa del intendente, Leticia Ponzinibbio, compartió en su cuenta de Instagram la publicación de Agostina.

El polémico video

Las imágenes fueron difundidas el último fin de semana mientras transcurría el corso en la localidad. Allí una persona grabó el momento en el que la joven se acercó al intendente para sacarse una foto y se observa un presunto manoseo por parte de Cresto.

En las imágenes se observa que el intendente saluda a la joven con un beso y luego desliza su mano derecha desde el hombro, por la espalda hasta llegar a la cola donde deja su mano apoyada unos segundos.

La difusión del video generó repudio y ciento de críticas en redes sociales contra el intendente oficialista. Ante este pronóstico desalentador, el político realizó un fuerte descargo en sus redes.

"Esta situación fue tomada, desde atrás, por uno de los medios que transmitían el Carnaval y hubo una persona que, con evidente intencionalidad, vio la oportunidad de editar y difundir un corte de esta secuencia señalando que hubo un roce indebido de mi parte. Al respecto, afirmo y reitero que esto no fue así y que nada de lo que se pretende dar a entender con este video corresponde a la realidad".