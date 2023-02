Otra vez: desvalijaron un comercio en barrio Norte

Hoy me levante con la peor noticia, me robaron todo en mi local de Santa Fe 392, me sacaron $400.000 de mercadería, tablet, televisor y cosas, otra vez vivimos la injusticia. Desde este jueves 16 a lunes 20 estaré vendiendo todo al costo para recuperar algo. Difundir porfa pic.twitter.com/sql5DJHq4t