"Con pandemia y con guerra, cada día le di un techo a 85 familias argentinas"

El presidente Alberto Fernández adelantó este martes en que en marzo próximo entregará la vivienda número 100 mil construida durante su Gobierno y ratificó que su gestión continuará poniendo "al Estado presente, dándole un techo a cada familia argentina que lo necesite".

Las críticas de Alberto Fernández al gobierno de Macri

"La gestión que me precedió entregó cero casas; yo me voy a ir con la tranquilidad de saber que cada día que fui presidente, heredándolo a (Mauricio) Macri, con la deuda con el Fondo (Monetario Internacional), con la pandemia y con la guerra, a 85 familias argentinas les di cada día un techo", dijo el jefe de Estado.

Fernández habló en Catamarca durante la inauguración del primer complejo "Casa Propia-Casa Activa" del país que facilitará el acceso a la vivienda a personas mayores, de un total de 100 que se están construyendo en todo el territorio nacional en el marco de un plan que llevan adelante el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el PAMI, con una inversión de más de 22.000 millones de pesos.

En el acto también se refirió a los índices de mortalidad infantil: "Yo tengo un orgullo" porque la Argentina "ha registrado en el 2021 la más baja tasa de mortalidad infantil en toda su historia".

A fin de marzo vamos a entregar la casa 100 mil, aún no sabemos en dónde. Yo me voy a ir con la tranquilidad de saber que cada día en que fui Presidente -heredando a (Mauricio) Macri, endeudado con el Fondo, con la pandemia, con la guerra- a 85 familias argentinas, cada día, les di un techo. Ese va a ser un día inmensamente feliz para mí

"A eso se llega con políticas activas del Estado. A veces, no todos pensamos igual. No todos sienten esa obligación de preservar a los otros", dijo en ese sentido el jefe de Estado, señaló que en el ámbito político no todos sienten "esa obligación de preservar a los otros" y destacó que su Gobierno ha implementado acciones para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores

Acompañado por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; la ministra de Mujeres, Ayelén Mazzina; la titular de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y el ministro de Hábitat, Santiago Maggiotti, Fernández destacó el orgullo que siente de encabezar un Estado "presente".

Entrega de la vivienda 90 mil de todo el país

En materia de vivienda, Fernández anticipó que en los próximos días encabezará un acto en la localidad salteña de La Poma para entregar la vivienda 90 mil de todo el país, y comparó los índices de construcción con los de la administración Macri.

En ese sentido comentó que en Catamarca, durante los cuatro años que precedieron a su Gobierno no se entregaron viviendas, mientras que ahora se construyeron cerca de 2 mil y hay 4.500 en construcción.

Con información de Télam