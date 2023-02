Hay al menos cinco barrios con problemas en el suministro desde el 8 de enero. Según se confirmó, las obras se encuentran en una etapa final de la perforación.

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) finalizó ayer con la perforación de un nuevo pozo y este martes comenzó con la limpieza del mismo, arrojando agua a la vía pública durante 24 a 48 horas. El mismo, abastecerá de agua a cinco barrios de Concepción, que se encuentran sin suministro desde hace meses.

Los barrios Parque, Zavalía, Jardín y San Nicolás fueron los principales afectados por la rotura de la bomba del pozo N°6. Desde entonces, la Municipalidad local puso a disposición cisternas y bidones de agua para ayudar a los vecinos a sobrellevar la situación, en un contexto de altas temperaturas.

La obra tendrá una capacidad de 110.000 litros por hora y podrá satisfacer la demanda de agua sin otras complicaciones, según lo informado por la empresa.

Una vez terminada la obra beneficiará a los pobladores de al menos 5 barrios de Concepción

“El pozo en obra cumplirá la misma función que el pozo N°6, que está funcionando solamente en un 20%, según me dijeron en la SAT. En el municipio hemos logrado que la empresa trabaje las 24 horas en la perforación para que esté terminado cuanto antes”, contó el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo.

Tantos días sin el servicio en medio de una ola de calor trajeron consecuencias entre los afectados. “Estamos sin agua desde el 8 de enero, mi mamá terminó internada con gastroenteritis y deshidratada por el vómito. A mí no llegaron a internarme pero estaba igual”, lamentó Patricia Lunardello, vecina de barrio Zavalía.

"Nosotros vamos a estar tranquilos el día en que los 5 barrios tengan habilitado el servicio de red. Vamos a seguir pidiendo reuniones porque hasta ahora, el elemento vital para la vida, no lo tenemos. La empresa no nos hace llegar el agua y desde el estado municipal nos ayudan, pero es insuficiente. Hasta que no estén habilitados los pozos no vamos a estar tranquilos porque está en juego la vida de muchas familias”, explicó el Ramón Martín, uno de los afectados.