Karina Jelinek aprovechó este 14 de febrero, el Día de los Enamorados, para confirmar su relación con Flor Parise, su representante y amiga íntima desde hace muchos años, y también con quien quiere llevar adelante su proyecto de ser madre. Si bien en más de una oportunidad, la modelo habló ella como su “compañera” con quien “hace todo”, esta madrugada posteó fotos en las redes sociales y la saludó por este romántico día.

Lo hizo a través de distintas Historias de Instagram, red social en la que tiene un millón de seguidores. Allí, compartió distintas selfies que se tomaron juntas frente al espejo y sin corpiño. Sin intención de que se vea algo de más, la modelo se encargó de tapar con stickers. “You’re someone special” (“Vos sos alguien especial”, traducido al español) escribió junto a una de las fotos. Mientras que en otras, compartió las leyendas “Happy Valentines Day” y “Feliz San Valentín”.

El posteo de Karina Jelinek por el Día de los Enamorados

Así las cosas, minutos después de haber compartido todas las fotos, Karina eliminó los posteos e hizo uno nuevo explicando que a Flor le había dado “vergüenza”. Aunque no es la primera vez que publica imágenes de ellas juntas, antes no la había saludado por el Día de los Enamorados.

“Perdón borré las fotos porque ahora le dio vergüenza, a mí no”, escribió y aclaró quien estuvo casada con Leonardo Fariña y quien desde aquel escandaloso divorcio no había vuelto a blanquear públicamente una pareja.

Flor, por su parte, elige mantener un bajo perfil -de allí el pedido a Karina para que eliminase las fotos- y no se expresó en sus redes sociales al respecto, sino que se limitó a mostrar un ramo de flores este martes por la mañana.

Hace algunos años, Jelinek y Parise conviven, comparten proyectos laborales, viajes, salidas con amigos. Y en alguna oportunidad, la modelo ha compartido fotos con Benicio, el hijo de siete años de Flor fruto de su relación anterior con Gabriel Liñares.

Luego de definirla como su “compañera de vida”, Karina expresó sus deseos de ser madres juntas. “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso. Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”, había contado en una entrevista en PH Podemos Hablar.

“¿Es algo físico o algo emocional?”, preguntó Andy Kusnetzoff.“Ambas cosas, pero prefiero guardármelo por el momento”, respondió ella y se refirió a la posibilidad de criar al bebé con su amiga. “Seríamos como tres mamás, porque vivo con unas amigas y todas nos cuidaríamos, también la que me peina” bromeó, e hizo una salvedad. “Como no sé mucho, me estoy asesorando con Ana (Rosenfeld) y lo quiero tener acá. Y adoptar también, está bueno traer hijos al mundo”.

Más tarde, fue su abogada quien habló de los proyectos personales de su clienta. “Está buscando subrogar un vientre en Estados Unidos, y si Dios quiere, a lo mejor antes de julio tenemos novedades. Espero que próximamente todas las noticias que giren alrededor de Karina y todos sus tuits sean con un corazoncito”, había dicho tiempo atrás. Hasta el momento, la modelo no compartió ninguna información al respecto.