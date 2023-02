Cinco libros para entrenar tu cerebro y sobresalir

El cerebro humano, bien entrenado, es la herramienta más poderosa que se pueda poseer. Estos cinco libros te ayudarán a lograr el máximo rendimiento que necesitarás para competir, hoy y en el futuro.

1. Curioso: El deseo de saber y por qué su futuro depende de ello de Ian Leslie

Aproveche su curiosidad natural para desarrollar la capacidad de pensar de manera más amplia y profunda.

"Los estudiantes curiosos profundizan y amplían. Son las personas mejor equipadas para el trabajo cognitivamente desafiante y rico en conocimientos que se requiere en industrias como las finanzas o la ingeniería de software. También son las que tienen más probabilidades de hacer conexiones creativas entre diferentes campos, de los que dan lugar a nuevas ideas y los que mejor se adaptan a trabajar en equipos multidisciplinares, por lo que son aquellos cuyos puestos de trabajo tienen menos posibilidades de ser ocupados por máquinas inteligentes. Incluso en trabajos administrativos, ya no es suficiente ser meramente inteligente. Las computadoras son inteligentes. Pero ninguna computadora, por sofisticada que sea, puede decirse que sea curiosa".

Dato curioso del libro: el cerebro deja de crecer a los 18 años, pero continúa produciendo nuevas neuronas a lo largo de tu vida en respuesta a la actividad mental.

2. Pensando, Rápido y Lento de Daniel Kahneman

El éxito en la vida depende del dominio de los dos sistemas de su cerebro, uno de los cuales es rápido, intuitivo y emocional, y el otro es lento, deliberado y lógico.

"Cuando se enfrenta a un problema (elegir un movimiento de ajedrez o decidir si invertir en acciones), la maquinaria del pensamiento intuitivo hace lo mejor que puede. Si el individuo tiene experiencia relevante, reconocerá la situación y el es probable que la solución intuitiva que se le ocurra sea la correcta. Esto es lo que sucede cuando un maestro de ajedrez observa una posición compleja: las pocas jugadas que se le ocurren de inmediato son todas sólidas. Cuando la pregunta es difícil y no se dispone de una solución experta, la intuición todavía tiene una oportunidad: una respuesta puede venir a la mente rápidamente, pero no es una respuesta a la pregunta original. Esta es la esencia de la heurística intuitiva: cuando nos enfrentamos a una pregunta difícil, a menudo respondemos a una más fácil, por lo general sin darse cuenta de la sustitución".

Dato curioso: el cerebro humano activa aproximadamente 20 cuatrillones de neuronas cada segundo.

3. Piensa como un bicho raro de Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner

Se trata de un plan para encontrar nuevas soluciones a viejos problemas, acompañado de ejemplos divertidos.

"Es tentador ir en manada. Incluso en los temas más importantes del día, a menudo adoptamos los puntos de vista de nuestros amigos, familiares y colegas. Hasta cierto punto, esto tiene sentido: es más fácil caer en la trampa. Pero correr con la manada significa que somos rápidos para aceptar el status quo, lentos para cambiar de opinión y felices de delegar nuestro pensamiento".

Dato curioso: según un estudio de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, los ateos liberales tienen un coeficiente intelectual seis puntos más alto en promedio que los conservadores devotos.

4. El poder del hábito: Por qué hacemos lo que hacemos en la vida y los negocios de Charles Duhigg

Es una guía para usar la tendencia humana hacia el comportamiento habitual para un uso positivo.

"En la última década, nuestra comprensión de la neurología y la psicología de los hábitos y la forma en que funcionan los patrones en nuestras vidas, sociedades y organizaciones se ha ampliado de formas que no podríamos haber imaginado hace cincuenta años. Ahora sabemos por qué emergen los hábitos, cómo cambian y la ciencia detrás de su mecánica. Sabemos cómo dividirlos en partes y reconstruirlos según nuestras especificaciones. Sabemos cómo hacer que las personas coman menos, hagan más ejercicio, trabajen de manera más eficiente y vivan vidas más saludables. Transformar un hábito no es necesariamente fácil o rápido. No siempre es simple. Pero es posible. Y ahora entendemos cómo".

Dato curioso: el cerebro usa el 20 por ciento del oxígeno total en su cuerpo y el 20 por ciento de la sangre que circula en su cuerpo.

5. Paseo lunar con Einstein: El arte y la ciencia de recordarlo todo de Josué Foer

Los "atletas mentales" más importantes del mundo entrenan a un periodista sobre los últimos métodos para mejorar la memoria.

"El cerebro es como un músculo y el entrenamiento de la memoria es una forma de entrenamiento mental. Con el tiempo, como cualquier forma de ejercicio, hará que el cerebro esté más en forma, más rápido y más ágil... ciencia sólida para respaldar los efectos que desafían la demencia de un cerebro activo, [las] ??afirmaciones más hiperbólicas sobre los efectos colaterales del 'ejercicio cerebral' deberían inspirar una dosis medida (al menos) de escepticismo. Sin embargo, era difícil discutir con los resultados. Acabo de ver a un competidor de cuarenta y siete años recitar, en orden, una lista de cien mil palabras al azar que había aprendido unos minutos antes".

Dato curioso: mientras está despierto, el cerebro genera hasta 23 vatios de electricidad, que es aproximadamente suficiente energía para cargar tres iPhones.