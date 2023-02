La inflación se come el valor de los billetes argentinos. El artista plástico salteño Sergio Guillermo Díaz está usándolos como lienzo para sus obras, e incluso vendiéndolos en exposiciones de “money art”, en el mundo. Comenzó en 2017, cuando los de dos pesos salieron de circulación, pero ahora, incluso, usa algunos de curso legal.

“Arranqué con los de dos pesos cuando ya no te daban ni un caramelo -cuenta. Se unieron varios factores de mi trabajo de artista y de mi vida personal y familiar. Mi obra en ese momento eran dibujos y quería volver a la pintura y lo hice sobre el papel billete”.

Sergio tiene 39 años y vive con su esposa y su hija en la capital provincial. Estudió el profesorado de Bellas Artes y trabaja en el Museo de Arte Contemporáneo. Desde hace unos años, lo que empezó como un hobby, se convirtió en una salida laboral.

Messi pintado en un billete de $10.

En sus cuadros, con los que ganó varios premios, la temática de la pintura eran temas relacionados con la naturaleza, por eso, sin abandonar su profesión, empezó a dibujar sobre los billetes personajes de películas y dibujos animados. Algunos los hace a pedido y después los vende.

“Mucha gente que se enteró de que estaba pintando sobre los billetes, se acercaban a mi casa para regalármelos. Una señora me trajo billetes de los años 70 y 80 y también me enviaron desde Buenos Aires. En los últimos meses, por la fiebre mundialista, muchos me encargaron billetes con la cara de Messi”, explicó.

En la cocina de su casa y generalmente de madrugada, Sergio se sienta a pintar y busca dejar un mensaje. “En los billetes de la década del 70 y 80 pinté a Moria Casán, vedette emblemática de aquel tiempo”.

Las intervenciones participan en exhibiciones de money art.

En ese sentido, cuando escuchó a especialistas decir que el dólar podría llegar a valer $400, tomó dos billetes de $200 y uno de 1 dólar y dibujó a “Tiburón”, el personaje de la película de Steven Spielberg.

“Pintar sobre billetes devaluados por la inflación, es una manera de revalorizarlos porque después los vendo, y sinceramente es más barato que pintar sobre un lienzo”, concluyó.

Cuántos dólares valía el billete de $ 1000 en su lanzamiento

Mientras circule el billete de 1000 pesos como el de mayor denominación en la Argentina, el papel moneda posiciona a la Argentina como el país de la región cuyo billete de mayor denominación es el que menor valor tiene si se lo mide en dólares. Actualmente, con 1000 pesos una persona puede acceder a US$5,10 a la cotización oficial del Banco Nación; al dólar blue, la cotización desciende a US$2,6 por cada 1000 pesos.

¿Cuál era la cotización del billete de 1000 al momento de su lanzamiento? El papel moneda que por ahora circula como el de mayor denominación se puso en las calles el pasado 1 de diciembre de 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri. En ese momento, en la Argentina no regía el cepo cambiario, por lo que las operaciones cambiarias se regían en general en base a la cotización del Banco Central. Según las Publicaciones Estadísticas de la entidad autárquica, el dólar estadounidense cotizaba unos $17,23. De esta manera, el billete de 1000 pesos habilitaba la compra de hasta US$58.

La llegada del billete de 2000 pesos difiere de ese escenario. Si el nuevo papel moneda fuera puesto en circulación hoy, un billete de 2000 pesos habilitaría la compra de hasta US$10, según la cotización del dólar oficial que arroja el Banco Nación. Sin embargo, en la Argentina hay más de una docena de tipos de cambio: al dólar blue (hoy a $378 de cotización), con 2000 pesos se comprarían poco más de US$5; al dólar tarjeta (se trata del valor que se utiliza para las compras con tarjetas en el exterior, cuando la persona tiene consumos mensuales superiores a los US$300), con 2000 pesos se comprarían también apenas centavos por encima de los US$5. Esos cálculos, no obstante, probablemente arrojen un resulto aún más devaluado si se tiene en cuenta el factor inflacionario de los próximos cuatro meses.