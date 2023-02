Por decisión del público, tras una definición muy pareja con Romina Uhrig, Walter "Alfa" Santiago resultó el nuevo eliminado de Gran Hermano (Telefe).

De esta forma, Alfa, uno de los participantes más polémicos de esta edición del reality, abandonó la casa, con el 52,83% de los votos.

"Beso a todos. No quiero canción. Acuérdense, son uno contra seis. Nadie puede acobijar a nadie", le dijo Alfa, con la valija en la mano, a sus ahora ex compañeros.

Alfa, de esta manera, se suma a la lista de eliminados de GH, que comenzó con Tomás Holder y continuó con Martina Stewart Usher, Mora, Juan Reverdito, Juliana, Cata, Constanza "Coti" Romero, Alexis "El Conejo" Quiroga, Thiago Medina, Maxi Giudici, Agustín Guardis y Ariel Ansaldo.

Después de más de una semana, Romina volvió a sonreír. “Gracias, gracias, gracias” repetía la exdiputada, acompañada de La Tora, mientras hacía corazoncitos a la cámara, y dirigiendo su mensaje a “todas las compañeras, compañeros, amigas, amigos, familia, todo”, para luego sentarse en el sillón con los demás jugadores que continúan en competencia para recoger las primeras impresiones tras la salida de una de las personalidades más fuertes de la casa.

“Se fue recaliente”, aseguró Nacho, mientras Julieta consideró que “se fue re mal, re mal”. Sin embargo, la que más se refirió al tema fue Lucila, quien admitió que no creía que él abandonaría el certamen. “Estuvo toda la semana diciendo que él mañana iba a comprar, que iba a desarmar la valija. Subestimó todo el tiempo la placa, a nosotras nos subestimó. Todo el tiempo decía que se iba a quedar, no digo que no lo digas, pero tampoco delante de tus compañeros, y es lo que dije: ‘Loco, no subestimes así'”.

“No hay que subestimar a la gente, porque la gente todo o ve, y ahí cuando subestimas a la gente y ven que te la creíste, la gente te sacó”, continuó la Tora, y se sumó Romina, quien comentó que el ahora expulsado se mostraba molesto de tener que armar la valija al quedar en placa porque sería “dejarla y desarmarla de vuelta”, mostrándose seguro de que no había chances de que el público decidiría su salida.

Recién allí, Camila volvió a tomar la palabra, luego de varios minutos de silencio y tras aceptar un mate comentó que “encima los dos juntos, era como un montón”, ante lo que Romina explicó que al verse ambos en placa tenía muchas dudas respecto de cómo se desarrollaría el final del juego, que finalmente decidió que ella continuara en competencia.

“Creo que debo quedarme en la casa porque desde que entré soy el mismo. No soy diplomático, no soy político, no soy busca votos, no busqué complicidades, no puse a nadie bajo mi mandato. Siempre fui sincero. Siempre hice todo como soy. Nunca me escondí detrás de un personaje, nunca me escondí detrás de nada. No estuve fuera de la casa, no tuve la posibilidad de ver cómo era el manejo del afuera", había dicho Alfa en el último mensaje al público antes de que se conocieran los resultados.

¿Quiénes siguen en carrera?

De esta forma, tras la salida de Alfa, quedan solo siete participantes continúan en carrera: Marcos, Nacho, Julieta, Romina, Daniela, Lucila "La Tora" y Camila.

​Uno de ellos será el ganador de la casa y los 15 millones de pesos.