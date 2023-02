El ATP Buenos Aires 2023 ya tiene definido sus cuadros principales, tanto para el torneo de singles como para el de dobles, que comenzarán a disputarse desde el lunes 13 de febrero con la final estipulada para el domingo 19. El ganador del torneo de singles sumará 250 puntos para el ranking de la ATP, en el marco de un torneo que reparte un total de 626.595 dólares en premios (el campeón se llevará u$s 95.305).

Si bien suele ser un ATP que convocó históricamente a grandes jugadores del circuito, esta edición 2023 tendrá como primer preclasificado al actual número 2 del ranking, quien terminara como el mejor del mundo la temporada 2022: el español Carlos Alcaraz. El joven tenista de 19 años nacido en Murcia debutará en la segunda ronda (miércoles 15) contra el ganador del partido entre Fabio Fognini y Laslo Djere.

Alcaraz intenta relanzarse en este Abierto argentino después de haber terminado el año pasado e iniciado la temporada actual acorralado por las lesiones. De hecho, debió bajarse del primer Grand Slam 2023 (Australian Open) por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha de la que ya se recuperó.

Los otros tres que también debutarán en la segunda ronda son el británico -nacido en Sudáfrica- Cameron Norrie, número 11 del mundo y segundo preclasificado en el ATP Buenos Aires 2023. El zurdo enfrentará en octavos a un argentino: el ganador del duelo entre Facundo Díaz Acosta y Federico Coria. El tercer preclasificado es el italiano Lorenzo Musetti, de 20 años, que ocupa el puesto 18 del ranking y espera al vencedor del brasileño Thiago Monteiro y el argentino Pedro Cachín.

Diego Schwartzman -ganador del torneo en 2021- es el cuarto preclasificado y también arrancará en octavos y aguarda a un español para jugar en la segunda ronda: enfrentará al ganador de Pedro Martinez y Bernabé Zapata Miralles. Si avanza, en semifinales podría cruzarse con Alcaraz. En tanto, el ganador de la edición 2022, el noruego Casper Ruud, este año no jugará en el ATP de Buenos Aires.

Horarios y cuánto cuesta ver en la cancha el ATP de Buenos Aires

Las jornadas están divididas en dos turnos (tarde y noche). El primero comienza a las 13.30 y el segundo (que solo será de lunes a viernes, entre la primera ronda y los cuartos de final) a las 18.30. Semifinal y final está previsto que arranquen desde las 13.30.

El torneo, que será televisado por TyC Sports y TyC Sports Play, tenía un paquete de entradas denominado “abono completo”, que valían entre los 58.000 y los 190.000 pesos -según la ubicación- para los que querían ir a ver el Abierto entero. Pero esos paquetes ya se agotaron, por lo que para ir al BLTC solo se podrán sacar localidades para días individuales (a través del portal Ticketek). Las más baratas cuestan 2.300 pesos (más el costo del servicio por venta por Internet) y para poder asistir a la final solo hay disponibilidad para el “Codo E”, a un valor de $ 22.000.

El cuadro completo del ATP de Buenos Aires en singles en primera ronda

- Fabio Fognini (ITA) vs Laslo Djere (SRB)

- Daniel Galán (COL) vs Camilo Ugo Carabelli (ARG)

- Dusan Lajovic (SRB) vs Sebastián Báez (ARG)

- Pedro Martínez (ESP) vs Bernabé Zapata (ESP)

- Jaume Munar (ESP) vs Guido Pella (ARG)

- Yannick Hanfmann (ALE) vs Francisco Cerúndolo (ARG)

- Alex Molcan (SVK) vs Dominic Thiem (AUT)

- Juan Pablo Varillas (PER) vs Joao Sousa (POR)

- Thiago Monteiro (BRA) vs Pedro Cachín (ARG)

- Albert Ramos (ESP) vs Roberto Carballés (ESP)

- Tomás Etcheverry (ARG) vs Hugo Dellien (BOL)

- Facundo Díaz Acosta (ARG) vs Federico Coria (ARG)

Carlos Alcaraz, Cameron Norrie, Lorenzo Musetti y Diego Schwartzman, van a segunda ronda.

El cuadro completo del ATP de Buenos Aires en dobles en primera ronda

- Marcel Granollers - Horacio Zeballos vs. Pedro Martínez - Jaume Munar

- Federico Coria - Tomás Etcheverry vs. Nicolás Barrientos - Ariel Behar

- Máximo González - Andrés Molteni vs. Pedro Cachín - Francisco Cerúndolo

- Andrey Golubev - Aleksandr Nedovyesov vs. Alexander Erler - Lucas Miedler

- Sebastián Báez - Facundo Bagnis vs. Diego Schwartzman - Dominic Thiem

- Sadio Doumbia - Fabien Reboul vs. Simone Bolelli - Fabio Fognini

- Francisco Cabral - Nikola Cacic vs. Tomislav Brkic - Gonzalo Escobar

- Marcelo Demoliner - Andrea Vavassori vs. Rafael Matos - David Vega Hernández