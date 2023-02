Alberto Fernández y Wado de Pedro se reunieron en Olivos

Después de la fuerte interna que mantuvieron en las últimas semanas, el Presidente, Alberto Fernández, y el ministro del Interior, Wado de Pedro, se reunieron en Olivos el sábado a la mañana.



Según confirmaron fuentes oficiales, fue un encuentro acordado entre ambos. “Hablaron francamente y los dos quedaron conformes”, expresaron.

“Acordaron trabajar para seguir potenciar la gestión, con eje en resolver los problemas de la gente”, insistieron desde la Casa Rosada.

El conflicto interno con De Pedro comenzó después de la visita de Lula da Silva a la Argentina, ya que en el kirchnerismo duro consideraron que el mandatario había excluido al titular de la cartera de Interior de un encuentro con Lula y organismos de Derechos Humanos en Casa Rosada.

Alberto Fernández y Wado de Pedro. (Foto: Presidencia)



Sin embargo, después de varios cruces, el funcionario intentó bajarle el tono al conflicto. “Apaguemos la discusión interna por un rato y volvamos a poner nuestro corazón al lado de las necesidades de nuestro pueblo, que ese es el único compromiso que tomamos en el 2019: gobernar y gestionar para los que menos tienen; para que haya empleo, trabajo, educación, y libertad para todos los argentinos y las argentinas”, dijo.

Anteriormente, también se había referido a este punto en su cuenta de Twitter. “Desde hace días se inició un revuelo mediático sobre una situación interna del gobierno. No es mi intención seguir abonando a esa polémica”, escribió.

“Los que tenemos responsabilidades políticas debemos aportar sensatez, porque hay cosas más importantes en juego: seguir recuperando la economía, mejorar el poder adquisitivo de las y los argentinos y resolver los problemas de la gente”, siguió De Pedro en otro tuit. Y cerró: “Mi responsabilidad es seguir trabajando y aportando a la estrategia que comenzó en 2017 y a fortalecer el frente que construimos en 2019. Y mi compromiso es cuidarlo y ampliarlo todos los días”.

Por su parte, el Presidente en un viaje a Tucumán reconoció que existen internas dentro del Gabinete. “Hubo momentos complicados, tuve que soportar una pandemia, tuve que soportar la guerra, tuve que soportar conflictos internos, por qué no decirlo”, indicó.

El cruce entre Wado De Pedro y Alberto Fernández también sucedió en un momento de plena tensión dentro del Gabinete por la salida ya confirmada de Juan Manzur, que -en principio- sería reemplazado por el titular de la AFI, Agustín Rossi.

“Con la interna otra vez al rojo vivo y las especulaciones por las elecciones que se aproximan, el Gabinete perdió un poco el eje de trabajo conjunto, hay que recuperarlo para mostrar lo que se hizo”, le dijo a este medio un hombre cercano al Presidente.

Los funcionarios cercanos a Alberto Fernández lanzan un operativo clamor por la reelección y agitan la interna



En la previa a la cumbre oficialista, el canciller Santiago Cafiero afirmó que el Presidente es “el mejor candidato que tiene el peronismo”.

A pocos días de que se reúna la mesa política del Frente de Todos convocada por Alberto Fernández para iniciar el análisis de la oferta electoral del espacio, el canciller, Santiago Cafiero, aseguró que está trabajando y apoyará la reelección del Presidente.

“Yo trabajo para la reelección del Presidente porque me parece que llevó adelante una gestión en un contexto muy adverso y construyó los cimientos para el despegue de la Argentina del futuro. El mejor candidato que tiene el peronismo es Alberto Fernández”, expresó el funcionario en una entrevista a FM Milenium.

“Soy leal a este proyecto, al Presidente que lo conduce, y a las ideas del peronismo. No es un tema de pecheras, es lo que corresponde”, agregó Cafiero en línea con las declaraciones en los últimos días de otros miembros del gabinete como Aníbal Fernández (Seguridad) y Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social).

Días atrás, el ministro de Seguridad de la Nación había salido a respaldar una eventual candidatura del Presidente. “¿Usted lo ve candidato al Presidente?”, le consultaron a Aníbal Fernández en rueda de prensa. “Es candidato”, respondió sin titubeos. “¿Aunque La Cámpora no quiera?”, fue la repregunta. Y el exjefe de Gabinete volvió a la carga: “Acá no hay nadie que le pueda decir al Presidente que no puede ser candidato”.