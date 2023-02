Vientos fuertes en Lules derribó árboles y ramas

El calor volverá a intensificarse hoy en nuestra provincia y, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron que la temperatura máxima podría llegar hasta los 37 °C.

La mañana del domingo arrancó con el cielo despejado, una vientos moderados del sur, una humedad cercana al 80% y una mínima de 24 °C, lo que permite presagiar una jornada agobiante.

Se espera poca nubosidad hasta pasado el mediodía, mientras que al calor más intenso habrá que soportarlo desde las 13 y hasta las 18, cuando comenzaría a descender levemente.

Con la caía del sol la temperatura descendería hasta los 30 °C, mientras que hacia la medianoche llegaría a los 27 °C. No se descartan probables lloviznas localizadas.

En este contexto, el pasado sábado se conoció en la ciudad de Lules hubo fuertes rafagas de viento que ocasionó la caída de árboles y ramas en dintintos puntos de la ciudad.

Así vivió Lules el inicio de las tormentas que se registró el sábado. ¡Mirá! pic.twitter.com/wbDBfWtXQJ — Los Primeros TV (@losprimerostuc) February 12, 2023

Seguí informado...

Alerta dengue: suben los casos y hay preocupación en Tucumán

Desde que se conocieron los primeros casos de dengue la semana pasada, en Lules muchos vecinos de esa localidad están intranquilos. Los recuerdos de la última epidemia, en 2020, están todavía muy presentes. En ese año, en medio de la pandemia, los contagios se multiplicaron en forma imparable. En total Tucumán tuvo un récord de 7.806 casos. A muchos les tocó vivir de cerca o padecer los síntomas de esta dolorosa patología transmitida por el mosquito Aedes Aegypti, también conocida como la enfermedad “rompehuesos”.

“Estamos todos asustados. Hay casos que ya dieron positivo y muchos en estudio. Yo estoy con miedo a contraer de nuevo la enfermedad”, cuenta Claudia Núñez. Tiene 41 años y ya se contagió dos veces, en 2009 y en 2020. “La segunda vez fue terrible por la cantidad de gente infectada que había. La pasé muy mal. Los médicos me advirtieron que podía tener dengue grave. Ese año, además, me enfermé de covid y me internaron, necesité oxígeno y mis pulmones se afectaron gravemente. Casi no cuento la historia”, resalta la mujer.

Claudia vive en el centro de Lules. En su manzana, todos sus vecinos se enfermaron de dengue, a excepción de dos de ellos. “Estoy poniéndome repelente todo el tiempo. Me dijeron que es muy peligroso si me vuelvo a infectar con dengue”, señala. Su temor es el de muchos de los habitantes de la zona. Ariel Sosa, otro residente, pide que haya más acciones para que no se multipliquen los casos: “pasaron fumigando dos veces, pero es insuficiente; la gente tiene que limpiar sus casas y el municipio desmalezar varios lugares. Hay muchos mosquitos”. El mismo reclamo hicieron otros vecinos en el sitio de Facebook “Lules quiere saber”.

Tucumán es una de las cuatro provincias que ya detectaron dengue en personas sin antecedente de viaje a sitios con circulación activa del virus que se transmite por la picadura del Aedes. También se notificaron casos en Salta, Santa Fe y Buenos Aires.