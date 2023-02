Debut electoral en La Pampa: test para el peronismo y competencia en JxC

Se trata de una PASO no obligatoria. El gobernador Sergio Ziliotto no tiene competencia interna. En Juntos por el Cambio se medirán Martín Maqueyrra, del PRO, y Martín Berongharay, de la UCR.

Con las elecciones internas partidarias de hoy en La Pampa arranca el exigente cronograma electoral del 2023, donde la mayoría de las provincias tiene elecciones desdobladas en relación a los comicios nacional, buscando despegarse de la suerte que corra el Gobierno.

A través de distintas alianzas, el Partido Justicialista gobierna La Pampa desde 1983. Y normalmente obtuvo grandes diferencias en relación a sus competidores. Pero en las legislativas del 2021 el oficialismo apenas sacó 38,28%, contra el 48,76 % que alcanzó el macrista Martín Maquieyra, de Juntos por el Cambio.

El diputado Maquieyra (PRO) es el favorito en estas elecciones partidarias a gobernador, aunque compite en las primarias pampeanas frente al diputado Martín Berongharay, de fuerte tradición radical en la provincia. Además, desde Gerardo Morales hasta Martín Lousteau, el radicalismo le dio un importante respaldo.

Maquieyra no estuvo exento de apoyo nacional. Horacio Rodríguez Larreta no solo que viajó, sino que le puso un equipo de comunicación para ayudarlo al posicionamiento. También lo visitaron Mauricio Macri, Patricia Bullrich y hasta el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuyo partido forma parte de la alianza que postula a Maqueyra.

"Veo una provincia que tuvo todas las posibilidad y hoy está paralizada", le dijo Maquieyra (politólogo, 34 años) a El Cronista. Agregó que "quiero darles a mis hijos las mismas posibilidades que tuve, crecer en una provincia con trabajo y educación de calidad, quiero que los pampeanos se queden en La Pampa a trabajar y estudiar".

También contó que "me costó hacer una carrera, como a tantos jóvenes. Nos decían que éramos demasiado chicos, que no teníamos experiencia. Costó también con los medios y con la clase política tradicional. Pero no con la gente, no con los pampeanos. Los vecinos siempre nos acompañaron, por la juventud, por la exigenación de la política. Y nos brindaron esta responsabilidad".

Berongharay (abogado, 44 años), por su lado, aseguró que "conozco la provincia de La Pampa como pocos, conozco sus problemáticas y necesidades. El pampeano me conoce bien, sabe que soy una persona honesta, comprometida, muy respetado por todos por la seriedad con que trabajo".

Y contó que "soy el que más proyectos he presentado en la Cámara de Diputados y quien más leyes consiguió que le aprueben, lo que habla de mi vocación incansable de generar entendimientos detrás de la necesidad de resolver los graves problemas que tenemos".

El Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa) no tendrá lista en estas elecciones, ya que el gobernador Sergio Ziliotto será el único candidato en las elecciones generales que se realizarán el 14 de mayo. El FreJuPa lleva lista única en todos los distritos. Pero la primaria servirá como encuesta para medir la valoración social de la gestión de Ziliotto.

En cambio, Juntos por el Cambio también definirá en las PASO las candidaturas para la intendencia de Santa Rosa. Allí compiten tres listas, la de UCR, que postula al exintendente Francisco Torroba, otra que es una escisión radical, que postula a Federico Roitman, ex director de Turismo y la del PRO, que lleva a Martín Ardohain (hermano de la modelo).

El voto en estas primarias no es obligatorio, sino voluntario. Los independientes pueden participar solo en la interna de un partido, mientras que los afiliados y afiliadas solo pueden hacerlo en su propia fuerza política. Y habrá mesas para afiliados y mesas para independientes.

El total de electores habilitados será de 238.232, divididos en 222.160 independientes, 1.410 afiliados a los partidos políticos que componen el Frejupa y 14.662 afiliados a los partidos que conforman JxC.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad se presenta con el dirigente gremial de ATE Luciano González para la gobernación, acompañado por Sofía Mercedes Fernández; el partido provincial Desde el Pie lo hace con el funcionario de Salud que dirige uno de los Centros Sanitarios de Santa Rosa Claudio Acosta, acompañado de María Laura González.

Por su parte, el Movimiento Federalista Pampeano postula el exdiputado provincial Héctor Fazzini y a Sonia Analía Wisner de vice. Mientras que el exintendente de Santa Rosa Juan Carlos Tierno (destituido a los 87 días de gestión, por abuso de autoridad, en 2008) se presenta con Viviana Winschel de compañera de fórmula.

