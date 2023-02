Se agranda la familia. El flamante campeón del mundo con la Selección argentina Lautaro Martínez y su esposa, Agustina Gandolfo, están de festejo porque serán padres por segunda vez. La noticia fue confirmada este sábado a través de sus redes sociales. La pequeña Nina ya no será hija única.

El tierno posteo

“Nuestra familia se agranda y no podemos estar más felices. No vemos la hora de tener otra personita que ilumine nuestros días y le dé mas alegría a nuestro hogar. Son más de lo que alguna vez soñé. Los amo para siempre 👨‍👧🤰🏼🐶”, publicó Agustina Gandolfo en su cuenta de Instagram (@agus.gandolfo).

En el anuncio además publicaron dos tiernas fotos familiares, donde aparecen todos los integrantes a la espera del segundo hijo. La noticia llega pocos días después de que Agustina publicara una imagen donde daba a entender que no estaba embarazada.

Lautaro Martínez contó que tuvo una charla muy especial con Messi durante el Mundial

El campeón del mundo con la Selección argentina Lautaro Martínez habló sobre su molestia física en el tobillo que lo sacó de la titularidad en el equipo de Lionel Scaloni durante el Mundial de Qatar. Entre varios temas, contó cuáles fueron las palabras de Lionel Messi para ayudarlo a enfocarse.

En conversación con F90, programa de ESPN, el Toro contó que habló con la Pulga después del primer partido y que las palabras del capitán argentino lo hicieron levantarse para volver a jugar.

Lautaro contó que Lionel Messi habló con él tras enterarse de las dolencias que arrastraba el delantero desde los últimos partidos del Inter previos al Mundial.

“Me ayudó en la lesión que tenía. Se acercó y me dijo que trate de curarme bien, que me necesitaban, que era muy importante para el grupo, para el equipo. Me dio su apoyo y me pidió que trate de recuperarme para el resto de los partidos”, dijo el delantero argentino.