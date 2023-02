Sin Messi, el PSG sufrió otra dura derrota

El líder París Saint-Germain, sin Lionel Messi por lesión, perdió este sábado ante el Mónaco por 3 a 1 como visitante por la 23ra. fecha de la Ligue 1, y concluyó una mala semana con eliminación en la Copa de Francia incluida.

Mónaco abrió el camino con Aleksandr Golovin (4m. PT) y lo sentenció con Wissam Ben Yedder (18m. PT y 47m. PT), mientras que para PSG descontó Warren Zaire-Emery (39m. PT).

Messi no estuvo convocado tras sufrir una molestia en el partido de entre semana contra Olympique de Marsella y está en duda para el 14 de febrero contra Bayern Múnich, por la ida de los octavos de la Champions League.

A pesar de la dura derrota, PSG sigue como líder con 54 puntos, por encima de Mónaco (47), Marsella y Lens (46).

El dato que preocupa al París Saint-Germain

Definitivamente el equipo de la capital atraviesa una fuerte crisis futbolística post Mundial y las estadísticas lo demuestran.

El PSG perdió cuatro partidos en todo el 2022. Y en apenas 41 días del 2023 también cayó en cuatro encuentros. Sin dudas, un número preocupante.

Más partidos en la Ligue 1

También hoy se enfrentarán Clermont ante Olympique de Marsella, desde las 17, encuentro que será transmitido por ESPN.

El domingo cerrarán la fecha: 09:00, Toulouse - Rennes; 11, Angers - Auxerre, Lille - RC Strasbourg, Montpellier - Brest y Reims -Troyes; 13:05, Nantes - Lorient; y Lyon - Lens (ESPN).

Más información

Messi quedó entre los finalistas para el premio FIFA The Best

A un día de conocerse que Dibu Martínez es uno de los finalistas a quedarse con el premio FIFA The Best a mejor arquero del mundo, el organismo que regula el fútbol mundial ha comunicado quienes competirán por el galardón a mejor jugador: el astro argentino Lionel Messi parte como favorito en una terna en la que también están los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé.

A los 35 años, Messi ha llevado a la Argentina a conquistar su tercera estrella el año pasado, con una actuación brillante en la Copa del Mundo: marcó siete goles, incluido un doblete en la final sobre Francia, además de brindar tres asistencias durante lo que duró el torneo.

Su influencia para ganar el trofeo lo llevó a quedarse con el premio Balón de Oro al mejor jugador del certamen, mismo reconocimiento que había obtenido en Brasil 2014, convirtiéndose en el primer jugador en la historia en ganarlo dos veces. A nivel de clubes, Messi llevó al Paris Saint Germain a ganar el título de la Ligue 1 en su primera temporada en Francia, pero no hay dudas que la obtención del Mundial definió su año.

La competencia

Sus competidores por el premio FIFA The Best a mejor jugador del 2022 serán dos franceses: Karim Benzema y Kylian Mbappé. Aunque Benzema no pudo estar en Qatar por una lesión, tuvo una destacada labor al llevar al Real Madrid a ganar un nuevo título de la UEFA Champions League. Hizo hat-tricks contra el PSG en los octavos y el Chelsea en los cuartos de final, antes de anotar tres goles en dos partidos ante el Manchester City. Terminó como máximo anotador del torneo con 15 goles y también quedó goleador de La Liga con 27 tantos.