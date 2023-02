Con el objetivo de investigar, trabajar conjuntamente y llevar tranquilidad a la población sobre los casos de neumonía en la provincia, a pedido del titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz, el secretario ejecutivo médico del SIPROSA, Miguel Ferre Contreras, se reunió hoy con referentes y expertos de la salud en Tucumán.

En diálogo con la prensa, el secretario ejecutivo médico del SIPROSA explicó la situación actual: “Decidimos llevar a cabo esta conferencia posterior a una reunión muy importante que tuvimos con las diferentes áreas. Participaron la Dirección de Fiscalización Sanitaria, Salud Ambiental, Epidemiología, referentes del Laboratorio de Salud Pública y el departamento de Calidad. Además, hicimos una convocatoria a diferentes instituciones del sector privado a través de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, a quienes agradecemos la celeridad que tuvieron para dar respuesta. Así, participaron directores médicos e infectólogos de estas instituciones: ITEC, Sanatorios 9 de julio, Sur, Parque, Modelo, Rivadavia, Regional, Centro Privado de Cardiología, Clínica Mayo, el Instituto de Cardiología”.

Luego, continuó: “La convocatoria fue realizada para dar a conocer cuál es la situación epidemiológica en cuanto a enfermedades de origen respiratorio infeccioso en nuestra provincia, particularmente con respecto a la neumonía. Luego, solicitamos nos informen si notaron alguna situación fuera de lo habitual, habida cuenta de que se está instalando la idea de una neumonía de origen desconocido en la provincia y eso es lo que queríamos aclarar”.

Por ello, la directora de Epidemiología, Romina Cuezzo, hizo un análisis referido a la situación epidemiológica de la neumonía en la provincia en los últimos años. Presentó el corredor epidemiológico del 2022 y lo que va del 2023; los que permiten saber en qué escenario se está actuando.

“Estos corredores demostraron que los casos de neumonía en la provincia en este momento están dentro de lo habitual, no están en niveles de epidemia o alarma, y transcurren por áreas de seguridad. Desde el punto de vista sanitario y considerando el riesgo para la salud pública, estamos ante casos de neumonía que no ponen en riesgo la salud pública”, afirmó Ferre Contreras.

Y añadió: “Entendemos que los antecedentes de legionella que hemos tenido el año pasado, ponen en alarma a la población. De hecho, este tipo de alarmas son las que disparan las investigaciones epidemiológicas que hemos realizado en las instituciones del sector privado que tuvieron algún tipo de conglomerado con sintomatología como fueron el CPC o el Instituto de Cardiología. En este último, hemos podido caracterizar ese suceso como un brote de COVID; en cuanto al CPC como ya había anunciado, hemos caracterizado al grupo con 30 personas donde se realizaron diferentes estudios. Todos estos estudios buscando legionella, no la pudieron identificar”.

Sin embargo, aclaró el funcionario, el CPC tuvo una actitud muy responsable en ir adelantando tiempos y actuó sobre la institución con todas las maniobras de remediación del agua; es decir, realizaron la hipercloración de las instalaciones. Hasta el momento, subrayó, no se pudo identificar en lo preliminar legionella en tales instalaciones.

Por ende, desde el Ministerio de Salud, se considera que el sanatorio está en condiciones para continuar con su actividad normal y retomar aquellas actividades que, por algún motivo, se habían restringido.

Notificaciones obligatorias y voluntarias

“Desde el punto de vista sanitario, tenemos un grupo de enfermedades de notificación obligatoria y otro que no. La neumonía por ser una patología habitual no es una enfermedad de notificación obligatoria; salvo que se detecte o presuma que hay algo que pueda generar un impacto en la salud pública y en el resto de la comunidad, en ese caso sí se hace la notificación. Así, surgió una propuesta de hecho, de uno de los representantes de los sanatorios para trabajar en un sistema de notificación con respecto a las neumonías hasta que las inquietudes se reduzcan un poco. Para nosotros los números están dentro de lo habitual, pero entendemos la angustia e incertidumbre que generó”, puntualizó la autoridad.

Asimismo, el referente destacó que se busca mejorar la comunicación con las familias de los pacientes: “El riesgo cero en medicina no existe, sobre todo cuando hay intervenciones. Como decía, no es que sea normal pero no está fuera de lo habitual que algunos pacientes contraigan infecciones dentro de las instituciones. Además, todas las instituciones tienen un programa de control de infecciones. Además, el ministro dispuso la creación de un Departamento de Control de Infecciones y de Gestión de Antimicrobianos, ya que un aspecto muy importante a trabajar es el uso racional de antibióticos para, justamente, evitar que todos estos gérmenes de los efectores sean súper resistentes a los medicamentos habituales”.

De este modo, el nuevo departamento va a articular con los programas de control de infecciones de cada institución del sector público y privado, de modo tal que esto redunde en beneficios para los pacientes y la comunidad hospitalaria.