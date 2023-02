El diputado Roberto Sánchez (UCR) denunció que dirigentes cercanos a su espacio político en Lastenia fueron agredidos físicamente.

El incidente se produjo minutos antes del inicio de una caminata y mientras el referente opositor compartía una reunión con un emprendedor, junto a Miguel Diosquez Dupuy (PRO) quien se postula como candidato a intendente de Banda del Río Salí.

Según especificó el medio tucumano La Gaceta, Sánchez indicó que no es la primera vez que se producen situaciones como esta: “No es la primera vez que esto sucede en nuestras recorridas por el interior y en especial en Banda del Río Salí donde las patotas mandan. Ahora hubo golpes. No es casual que esto ocurra días después de que Osvaldo Jaldo me pidiera que tenga la boca cerrada. Hacemos responsable al Gobierno por lo que pueda suceder en las próximas semanas”.

Por otra parte, Diosquez Dupuy, confirmó que denunció el ataque ante la Policía. “Actúan con impunidad. Espero que se investigue, pero sabemos que esta gente actúa con la protección del poder. Los bandeños estamos hartos de lo que se creen dueños de la ciudad”, dijo el dirigente del PRO.

"Lastenia parece abandonada"

Sánchez sostuvo que caminar por las calles de Banda del Río Salí es darse cuenta de que Tucumán necesita cambiar. “Pocos municipios recibieron tanta ayuda financiera como este durante los últimos años y, sin embargo, los problemas siguen siendo los mismos desde hace décadas. Los vecinos viven encerrados por temor a la inseguridad, no hay agua y la basura se acumula en cada esquina. Lastenia parece abandonada. Les molesta que mostremos lo que está pasando, pero los vamos a derrotar”, concluyó.