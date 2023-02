Diego Cocca es el nuevo técnico de la Selección de México

Después de una serie de rumores detrás del telón del Tricolor, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció al ex técnico del Atlas y de los Tigres de la UANL, Diego Cocca como nuevo técnico de la Selección Nacional para el proceso mundialista de 2026 donde México compartirá sede con Estados Unidos y Canadá.

Luego de meses de trabajo interno por parte de la FMF encabezada por Yon de Luisa la dirección de selecciones nacionales llegó a un acuerdo y optó por el perfil de Diego Martín Cocca, quien dejó las riendas de los Tigres para llegar a la Selección Mexicana.

¡𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐, 𝑫𝒊𝒆𝒈𝒐 𝑪𝒐𝒄𝒄𝒂! 🇲🇽

Por encima de perfiles experimentados como el de Marcelo Bielsa, Miguel Herrera e incluso el de Guillermo Almada, la junta de comité de dueños, la dirección ejecutiva, la directiva de la FMF —representada por Yon de Luisa— y el Comité de Selecciones Nacionales decidieron que el argentino sería el reemplazo de su connacional, Gerardo Martino tras su fracaso en Qatar 2022.

Fue en conferencia de prensa desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR) donde Cocca tomó posesión como el nuevo timonel de la Selección junto a la Dirección Ejecutiva de Selecciones Nacionales conformada por Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales.

“Estamos convencidos de que es una buena decisión y que vamos a triunfar con Diego al frente. Tuvimos 5 candidatos para tomar el cargo. Nos tomamos el tiempo para entrevistar a cada uno de ellos y pasamos noches enteras analizando la situación”, expresó Rodrigo Ares de Parga durante la presentación del estratega argentino.

“Líder inteligente y con valores, sabe conducir a sus equipos, es un líder natural, cuenta con logros profesionales que lo avalan en Argentina y en México, se adapta a los distintos sistemas de juego, exigente, comprometido, convence y genera credibilidad, explota bien sus condiciones. Busca en todo momento el crecimiento del futbolista mexicano, trabajo en equipo”, señaló Jaime Ordiales.

Posteriormente, el timonel argentino expresó su agradecimiento por la oportunidad y con el país en general. “México me ha dado muchísimo en los profesional y sobre todo en lo humano, tener la posibilidad de ayudar desde este lugar para hacer crecer a la Selección Mexicana, tuvimos platicas muy interesantes donde me he sentido muy cómodo, Rodrigo, Jaime y la Comisión buscan lo mejor para la selección nacional, para mí no es poca cosa, que me hayan elegido para dirigir a la selección es algo muy importante”.

Aclaró el tema con los Tigres

“Estuve en un club espectacular, con una afición espectacular, pero pienso que la posibilidad de dirigir a la Selección de este país es algo muy importante, quiero tener jugadores que se pongan la playera del país y se sientan orgullosos y privilegiados… Para que eso suceda el primero que se tiene que sentir así soy yo y así me siento”.

Solicitó compromiso con los futbolistas que lleguen al Tri

“Creo mucho en el futbolista mexicano, pero el talento no es suficiente, hay que darle herramientas. Si pensamos solo en el Mundial nos vamos a tropezar con la misma piedra, el que venga se tiene que comprometer al 100 x 100″.

“Tenemos dos años y medio para trabajar, es mucho tiempo pero sí pensamos solo en el Mundial nos vamos a tropezar con la primera piedra, es el hoy y el mensaje es a los jugadores que vengan es que se comprometan. Yo no lo veo como una presión, hay que ganar hasta en las cascaritas y si nosotros transmitimos esa competitividad va a ser natural salir a ganar”.

“Si hacemos las cosas bien, llegaremos al objetivo que es el Mundial con la mejor selección y sabiendo que cada partido hay que salir a ganar”.