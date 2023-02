El Millonario será local este domingo, desde las 19.15, ante el Bicho: "Me parece que tengo que enfocarme en lo que me compete en preparar el partido".

Martín Demichelis habló en conferencia de prensa en la antesala al duelo de este domingo, desde las 19.15 en el Monumental, entre River Plate y Argentinos Juniors.

Lo temas más destacados

Diferencias formativas en Argentina y Europa:

Obviamente hay diferencias socioculturales. Acá todos tienen representante y le piden los mejores teléfonos y mejores botines. Hay un grandísimo problema. Yo les aconsejaría que le pidan a los representantes que les solucionen los problemas bucodentales. Eso genera lesiones. Que tegan un buen nutricionista, un buen dentista. Eso marca diferencia. Pero acá hay muchísimo talento. Te ponés a ver y tiran gambeta, que les pegan y se levantan… Te dan ganas de abrazarlo.

Entrenar en el Monumental:

No nos queríamos ir del estadio. Es uno de los más maravillosos. Que esté en obra significa que está creciendo. Que el domingo vengan 83 mil personas es un montón de felicidad. Ojalá le devolvamos esa felicidad.

Su visión del fútbol argentino:

En el fútbol argentino nadie quiere perder a nada. Somos competitivos, eso se vio reflejado en la selección argentina. Se perdieron finales y no se bajaron los brazos. Ser argentino es así. Cada uno tiene su planteo. No digo que perdimos injustamente, pero sí con poco.

Su relación con los jugadores y cómo vivirá su vuelta:

Trataré que sea lo más natural posible. La situación amerita que esté enfocado en el partido. Me apasiona ser estratega y me perderá gran parte de la escenografía. Eso siempre me gusto ver el marco, pero hoy me lo perderé. Estarán mis hijos, que no me vieron jugar en River. Mi mujer se lo pierde por temas de la mudanza, pero luego estará. Lo importante son los jugadores.

A veces soy bueno, a veces serio. Depende como dicte la situación. Si me gusta ser ordenado, muy puntual. Tener planificación. Le dije a los jugadores que voy a aceptar culturizar error técnico, pero no disciplinario.

Cómo suplir a Enzo Pérez:

Si Enzo tiene que descansar los que mencioné anteriormente pueden reemplazarlo. Son todos jugadores con dinámica e iniciar por bajo. Son jugadores dotados y que saben leer el juego.

El duelo con Argentinos:

Me imagino un duelo de igual a igual, con duelos en todas las canchas. Tienen una gran personalidad. Cuando tienen la pelota no se desespera, debe ser lo que más posesión tiene. Debemos presionarlos bien para recuperar el balón lo más rápido posible. Me imagino partido de igual a igual.

La posición de Santiago Simón:

Lo vi a la distancia. Fue protagonista en el último River campeón. Luego perdió terreno. Está en esa pelea. Creo que se siente más cómodo como interior, pero necesita recorrido. Es un chico que hay que potenciar. Es un diamante en bruto que tiene River. Va a venir la doble competencia y va a tener su oportunidad. Digo Santi como digo los chicos de la Reserva, que también veo. Salí de la Cuarta, por eso la idea es la de armar un Selectivo y estar en contacto con la Reserva.

La presencia de Passarella

Me parece que tengo que enfocarme al ciento por ciento en lo que me compete en preparar el partido, en enfocarme en eso para que el equipo juegue bien. Los únicos protagonistas son los jugadores, nadie más. Como entrenador me enfoco en eso. El domingo todo el mundo riverplatense ojalá disfrute del equipo y le podamos regalar un triunfo.