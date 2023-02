Continuará la entrega del Boleto Gratuito para Jubilados

El Gobierno provincial anunció este viernes que la entrega del Boleto Gratuito para Jubilados continuará la semana que viene. De esta forma, quienes no retiraron su plancha de tickets podrán pasar por el Complejo Belgrano de 7 a 13 el lunes y martes.

Durante la semana más de 16.000 jubilados retiraron su beneficio, el secretario de Transporte, Vicente Nicastro, explicó que “mucha gente, por diversos motivos, no pudo asistir el día que les correspondía retirar su boleto”. Y, aclaró que, “en atención a ellos, haremos extensiva la jornada de entrega para cualquier terminación de DNI”.

Cabe destacar que se entregarán las planchas de boletos correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo para quienes eligieron boletos metropolitanos. En el interior, mientras tanto, la entrega se lleva adelante con normalidad en municipios y comunas.

Más información

Qué planes de Anses son los que aumentan en marzo

Los jubilados y pensionados reciben en febrero el monto correspondiente de la tercera cuota del bono de $30.000, es decir, $10.000 mediante un calendario ordenado por terminación de DNI. Sin embargo, el pago de este beneficio terminó, aunque esos titulares accederán a un aumento establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria en marzo 2023.

Este incremento incluye a planes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) como la Asignación Universal por Hijo (AUH). El monto aún no fue confirmado, pero ya se calcula que el piso de dicho incremento se ubique en 16,8%.

Entonces, los haberes de los siguientes beneficiarios serán incrementados:

Prestaciones

Jubilaciones

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Pensión No Contributiva por Vejez

Pensión No Contributiva por Invalidez

Pensión No Contributiva Madre de 7 hijas/os

Pensiones Graciables a cargo de ANSES

Otras Pensiones No Contributivas

Otras prestaciones sociales:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Asignación por Prenatal

Asignación por Nacimiento

Asignación por Adopción

Asignación por Matrimonio

Asignación por Cónyuge.

ANSES: cómo saber qué planes sociales cobro

Con el avance de la tecnología, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activa la posibilidad de consultar y terminar trámites de manera virtual.

Cualquier persona con su número de CUIL va a poder averiguar si puede inscribirse para ser parte de un plan social puntual.

Por otro lado, además de la publicación mensual de los nuevos calendario de pagos del organismo previsional, los titulares van a poder corroborar cuándo y dónde cobran.

La mejor forma para corroborar si una persona es titular o no de alguna prestación que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social es a través de la Certificación Negativa.

Se trata de un documento que acredita que la persona en cuestión no tiene registrado aportes o beneficios a su nombre. Es necesario solicitarlo a la hora de cobrar asistencias económicas, o bien para acceder a la compra de dólares en entidades bancarias.

El documento deja constancia de que no tiene registrado ninguno de estos aportes o beneficios a tu nombre:

Declaraciones Juradas como trabajador/a bajo relación de dependencia.

Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores/as activos/as como pasivos/as).

Transferencias como Autónomo y/o Monotributistas y/o Trabajadores de Casas Particulares.

Cobro de Asignación por Maternidad para Trabajadoras de Casas Particulares.

Cobro de la Prestación por Desempleo.

Cobro de programas sociales.

Cobro de la Asignación Universal por Hijo e Hija (AUH) y/o embarazo (AUE).

Cobro de Asignaciones Familiares.

Cobro de las Becas Progresar.

Iniciación de Prestación Previsional Nacional

Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.

Obra social.