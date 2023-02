El ministro de Salud Pública de la Provincia, Luis Medina Ruiz, habló este viernes sobre los casos de neumonía bilateral de origen desconocido que se dieron en la provincia y aseguró que no hay “riesgo epidemiológico ni sanitario”.

“La neumonía bilateral es una enfermedad que afecta a los pulmones y a veces a distintos focos. Siempre es grave. Esto lo empezamos a hablar sobre todo con la covid-19, a los pacientes les hacíamos radiografías y veíamos las neumonías bilaterales”, afirmó Medina Ruiz al medio tucumano La Gaceta.

El funcionario indicó que cuando una persona presenta alguna enfermedad comienza a tomar antibióticos y esto provoca que el germen que estaba causando el mal desaparezca y no pueda ser detectado. “Yo tuve covid por segunda vez y al sexto día no tenía presente el virus. Si hubiera tenido una neumonía al octavo o noveno día y fallezco, no hubiera causa encontrada, pero no era porque no tenía covid”, ejemplificó. “La neumonía bilateral es frecuente y ataca sobre todo a las personas con vulnerabilidad. La producen bacterias, virus y hongos”, agregó.

Sobre el fallecimiento del hombre que estaba internado en un sanatorio céntrico medina Ruiz aseguró que “está detectada la causa que produjo la neumonía bilateral. Queremos respetar el dolor y el momento que están pasando. Debe haber una comunicación de los servicios de salud con la familia y si es necesario luego lo comunicaremos”, sostuvo.

Por otra parte, el titular de la cartera sanitaria no descartó que se traten de casos de Legionella. “No descartamos que se trata de Legionela, porque faltan algunos estudios. Siempre hacemos un estudio e incluimos a todas las personas, incluso a los familiares, y recién al último un estudio retrospectivo y decimos fue o no fue”, aclaró.

“Las medidas preventivas se han tomado. Estamos detrás de cada caso y tenemos equipos que no dejan abandonados a nadie”, subrayó.

La historia de una de las últimas víctimas de Neumonía Bilateral en la provincia

Hace algunos días en una serie de tweets, el periodista Álvaro Mejuto había contado sobre la dura realidad que le tocó vivir en familia debido al delicado estado de salud de su padre, lo cual se relaciona con los casos de neumonía bilateral sin origen que investiga el Ministerio de Salud en Tucumán.

"El jueves 19 de enero fue operado en el 9 de Julio por un aneurisma de aorta abdominal. El martes 24 le dan el alta y al otro día comienza con un poco de fiebre y malestar intestinal. El jueves lo ve el cirujano que lo operó y le pide análisis de laboratorio para saber por qué estaba con un poco de fiebre. Al otro día, el viernes, se descompensa y lo ingresamos nuevamente al 9 de Julio. Ahí le diagnostican neumonía bilateral", publicó.

Y siguió, "le habían hecho el test para covid-19 e influenza, los cuales les dio negativo. Nuestra preocupación era saber qué bacteria o virus le había provocado la neumonía. La preocupación de la médica del Sanatorio era sacárselo de encima y derivarlo nada más y nada menos que a Luz Médica. De mal en peor. Logramos llevarlo al Centro de Salud en donde están haciendo todo lo posible para que se salve".

"Hoy esta con falla multiorgánica. Para resumir, estamos esperando que nos llamen para decirnos que se fue. Hoy también se cumplen 12 días desde que se contagió y todavía no nos pueden decir cuál es la bacteria o virus", agregó.

Finalmente se supo en las últimas horas que el padre del periodista falleció.