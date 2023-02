Murió el director de cine español Carlos Saura

El cineasta español Carlos Saura murió este viernes a los 91 años en Madrid, un día antes de recibir un Goya de honor (equivalente español a los Oscar) en la ceremonia de los premios de la Academia de Cine, que ha confirmado de su fallecimiento.

Nacido en 1932 en Huesca (norte de España), Saura es autor de cintas míticas del cine español como “La caza”, “La prima Angélica”, “Cría cuervos” y “Ay, Carmela”.

“Saura fue uno de los cineastas fundamentales de la historia del cine español”, dice el comunicado de la Academia del país europeo, que señala que falleció “en su domicilio, rodeado de sus seres queridos”.

Detalla además que “su última película, Las paredes hablan, se estrenó el pasado viernes, muestra de su incansable actividad y de su amor por el oficio hasta el último momento”.

Pese a la dolorosa noticia, la institución señaló que mantiene sus planes de realizar un gran homenaje este sábado, durante la 37 edición de los premios Goya: “Mañana, en el Auditorio Andalucía de Sevilla, se conmemorará la memoria de un creador irrepetible”.

Frecuentemente citado entre los grandes del cine español, junto a Luis Buñuel y Pedro Almodóvar, Saura dirigió medio centenar de películas a lo largo de una carrera de medio siglo, durante la cual fue merecedor de numerosos reconocimientos.

Carlos Saura

Saura puso el foco en sus inicios en los males de la sociedad y sus perdedores, para luego, a partir de la década de 1980, producir principalmente largometrajes musicales, como su celebrada trilogía flamenca “Bodas de sangre” (1981), “Carmen” (1983) y “El amor brujo” (1986), junto al bailaor Antonio Gades.

En 1975, realiza la que para muchos críticos es una de sus obras cumbres, “Cría Cuervos”, premio del jurado en Cannes, una alegoría de la dictadura que asfixió a su país hasta ese año.

En su época más musical, Saura no se olvidó del cine dramático. En 1990, dirige “¡Ay, Carmela!” que obtuvo 13 premios Goya, entre ellos a mejor película.

Fotógrafo de siempre, Saura, casado varias veces y padre de varios hijos, colaboró con numerosas revistas especializadas y participó en varias exposiciones. En 1992, dirigió la película oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona, “Marathon”.

“He tenido suerte. Siempre lo digo: soy un elegido porque he hecho lo que me ha gustado hacer, he tenido conversación social suficiente, la economía suficiente para seguir viviendo y siete hijos. No me puedo quejar”, afirmó Saura a El País en 2020.

Con Carlos Saura muere una parte importantísima de la historia del cine español. Deja tras él una obra indispensable para la reflexión profunda sobre los comportamientos del ser humano.



Descansa en paz amigo.#DEP #CarlosSaura pic.twitter.com/B7AU9wGWbU — Antonio Banderas (@antoniobanderas) February 10, 2023

Uno de los primeros que reaccionó tras conocerse la noticia fue Antonio Banderas. En sus redes sociales el actor, escribió: “Con Carlos Saura muere una parte importantísima de la historia del cine español. Deja tras él una obra indispensable para la reflexión profunda sobre los comportamientos del ser humano. Descansa en paz amigo”.