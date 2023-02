El futbolista argentino del Sevilla Alejandro Papu Gómez será sometido este viernes a una artroscopia en el tobillo derecho producto de la lesión que sufrió durante el Mundial de Qatar 2022. En un impactante posteo, el ex Arsenal de Sarandí y San Lorenzo explicó que dio todo para levantar la tercera Copa del Mundo para la albiceleste, pero que hoy está pagando las consecuencias.

En sus redes sociales, el jugador compartió una foto en la habitación de la clínica en la que se realizará la intervención y dejó un mensaje para sus seguidores: “Ya estamos”, escribió y se mostró con el atuendo listo para ingresar a la sala de cirugías.

El mediocampista de 34 años que se desempeña en el Sevilla había vuelto a jugar tras una extensa recuperación, pero retrocedió en su puesta a punto y tendrá que pasar por el quirófano. Según dio a conocer el club español, estará al menos cinco semanas de baja, por lo que se podría perder los amistosos de marzo de la Selección argentina.

Alejandro Gómez se lesionó durante la Copa del Mundo y no pudo ser considerado por el director técnico Lionel Scaloni en los cuartos ante Países Bajos, en las semifinales versus Croacia y en la final contra Francia. Una vez en Sevilla se realizó una resonancia magnética, la cual develó que tenía “una afectación del ligamento deltoideo del tobillo derecho”.

Tras un periodo de recuperación, el futbolista de 34 años volvió a entrar en una convocatoria para el partido de hace dos jornadas en La Liga, ingresando en los 20 minutos finales al ingresar al campo de juego por el brasileño Fernando Reges. Sin embargo, el Papu luego quedó fuera de la nómina para viajar a Barcelona por unas molestias en el mencionado tobillo, lo que tomó la decisión de que pase por el quirófano este viernes.

El posteo no pasó desapercibido para el Kun Agüero, quien escribió: “Vamos Papu. Genial que muestres eso y que vean el amor q tenemos por el fútbol”

El mensaje que publicó Papu Gómez en sus redes sociales antes de la operación

“Así empezó todo, no me arrepiento de nada, di todo de mí por ganar la Copa del mundo y hoy mi tobillo lo está pagando. Pero qué hermoso fue ese sacrificio, ese mismo esfuerzo que hice para volver dos meses después en el Sevilla, intentándolo todo…”, comenzó Gómez en su publicación.

Y continuó: “Mañana (por este viernes) toca operarme porque eso que hicimos no bastó para mejorar el tobillo, toca barajar y dar de nuevo. No será nada fácil, iré día a día, con la convicción y la tranquilidad de dar todo de mí como lo he hecho siempre”.