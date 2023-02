Pese a que recibe reclamos cada vez más insistentes de varios sectores del oficialismo, Alberto Fernández sigue postergando la definición respecto de su eventual candidatura en las elecciones de este año. Mientras termina de pulir detalles en relación a los convocados y el temario que se discutirá en la mesa política del Frente de Todos, el Presidente elige mantener su agenda en “modo electoral” pero sin anunciar su postulación.



El martes por la noche, durante una cena en la quinta de Olivos con intendentes oficialistas del conurbano bonaerense, el ministro de Economía, Sergio Massa presionó a Alberto Fernández para que defina en el corto plazo si, finalmente, irá por su reelección y para que, en paralelo, habilite unas PASO para “ampliar la oferta”.

Sin embargo, fuentes de la Casa Rosada explicaron a TN que “tanto la recomendación como la idea del Presidente es, por ahora, no dar definiciones”. El mandatario, al igual que viene haciendo hace meses, seguirá “mostrándose en el interior y el Conurbano con gobernadores e intendentes, poniendo en valor la gestión e inaugurando obras”.

Las últimas declaraciones de Alberto Fernández se caracterizaron por la incertidumbre sobre su futuro político. Si bien suele ser una regla no escrita que todo presidente sea candidato a su reelección, aún no expresó claramente si se presentará o no a pesar de los apoyos y detractores que tiene dentro de la coalición.

Más allá de la falta de definiciones, en Casa de Gobierno es un secreto a voces que el jefe de Estado sueña con pelear por la reelección, una idea que el kirchnerismo duro se niega a avalar. Con ese objetivo en mente, Alberto inició en enero una gira de campaña por las provincias para ganar volumen político, especialmente junto a los gobernadores más cercanos a su gestión. Además, desde el inicio del 2023 viene difundiendo una serie de spots en clave electoral.

En sus recorridas, el Presidente anunció obras, lanzó programas y se mostró junto a los mandatarios provinciales, en un mensaje puertas adentro de la alianza gobernante. En ese sentido, se esperaba que este jueves por la tarde participara del acto de inauguración de un parque acuático, recreativo y deportivo en Los Sauces, en la provincia de La Rioja, donde además entregará ambulancias y kits del plan Sueño Seguro.

El kirchnerismo presiona a la Corte para que tome juramento a los senadores en el Consejo de la Magistratura



Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Martín Doñate le enviaron a Horacio Rosatti una carta con el pedido. Son los tres legisladores designados por el Frente de Todos, tras la jugada de Cristina Kirchner al dividir los bloques.

Los senadores Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Martín Doñate le enviaron este jueves una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, exigiendo que -como titular del órgano encargado de designar a jueces y evaluar su desempeño- les tome juramente en el Consejo de la Magistratura. La designación de Doñate está judicializada, desde que Cristina Kirchner dividió el bloque oficialista en la Cámara alta para obtener ese cargo.“Exigimos que cumpla con su obligación y nos tome juramento a quienes debemos integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación en representación del Senado. Dicen que ‘están estudiando’ nuestras designaciones. La única atribución que tiene el presidente de la Corte es recibir los juramentos”, escribió Recalde en su cuenta de la red social Twitter.

Al respecto, consideró que “la postergación de este acto desde hace casi tres meses incumple la ley, paraliza un órgano constitucional y daña gravemente la República”. Los cruces, presiones y cuestionamientos suceden mientras en la Cámara de Diputados avanza el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema.

Cómo fue la jugada K en el Senado para quedarse con tres de los cuatro puestos en la Magistratura



Hasta abril pasado, el Frente de Todos era un solo bloque en el Senado. Se partió en dos por orden de la Vicepresidenta y se creó el bloque Unidad Ciudadana. De esta forma, el primer bloque (mayoritario en la Cámara) se llevó dos consejeros, la UCR como primera minoría se llevó uno y el bloque K, como nueva segunda minoría, se llevó el último.