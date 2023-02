El kirchnerismo busca este jueves en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobar las denuncias que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema y abrir un sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard se reúne desde las 11 en la sala 1 del edificio Anexo para avanzar con esta instancia, tras dos encuentros previos que sirvieron para establecer el cronograma de trabajo y recibir los testimonios de los autores de los 14 expedientes que se tramitan.

La comisión comenzó con un tenso cruce, debido a que el informe estuvo 48 minutos antes. Otro momento que generó rispidez fue cuando el oficialismo propuso a un diputado riojano para ocupar la vicepresidencia segunda salió a cuestionarlo.

“Más allá de las condiciones académicas o políticas del diputado del Frente de Todos, no puedo dejar pasar que el gobernador de La Rioja en diciembre, cuando la Corte Suprema sacó la cautelar en favor de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que no él no iba a acatar ningún fallo, que había que desconocerlo”, expresó Juan Manuel López.

Germán Martínez salió a responderle y acusó al diputado de la Coalición Cívica ARI de concurrir a "picantear" la reunión. Finalmente, Gaillard pasó a votación la designación del diputado Herrera, que fue aprobada por el oficialismo por mayoría.

El informe de admisibilidad no es un dictamen, es una resolución que se somete a votación y se aprueba por mayoría simple. El Frente de Todos cuenta con 16 miembros propios sobre los 31 totales que integran la comisión. Les alcanza, con lo justo, para darle luz verde, pero no puede fallar nadie.

El oficialismo tiene previsto aceptar casi todos los 14 pedidos de juicio político vigentes. Pero mantenían dudas con dos de los presentados por particulares.

Tal como contó Clarín, Juntos por el Cambio tendrá postura dividida. Dado que la aprobación en el recinto es imposible, porque el oficialismo necesita dos tercios y no los tiene, desde un inicio la oposición calificó la maniobra contra la Corte como un mero "circo" para "presionar" a los jueces.

La Coalición Cívica acuerda con esa lectura pero en pos de mantener la coherencia decidieron sostener el pedido de juicio político que su líder, Elisa Carrió, inició contra Lorenzetti en 2017.

Juan Manuel López: "El kirchnerismo decidió votar ‘en paquete’, una mala decisión"

El jefe de bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, criticó al oficialismo: "Ustedes decidieron votar en paquete, eso nos queda claro, me parace una mala decisión, tenemos una propuesta de resoluciones mucho más clara, tanto en los rechazos como aprobaciones, y esto nos lleva al resto de los dipuatdos a votar en contra".