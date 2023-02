Her Trailer 2014 Español

Netflix es la plataforma preferida en el mundo. El contenido que ofrece por streaming se caracteriza por la calidad y por la gran cantidad de actores de primer nivel que protagonizan las producciones aclamadas por el público.

Si bien es conocida la participación de las estrellas de Hollywood en las películas que se pueden elegir en la empresa de la N roja, hay una opción que es ideal para disfrutar este verano y que protagoniza uno de los actores más aclamados de los últimos años por su veracidad e intensidad.

Esta recomendación tiene como cabeza principal al reconocido actor Joaquín Phoenix, que se destacó en obras maestras como el Jocker, Señales y Gladiador. La película que podés disfrutar es Her, una producción que se destaca por su intensidad y profundidad, además de ser una obra reflexiva.

De qué trata Her, la película de Netflix

La película se enmarca en un hombre, interpretado por Phoenix, que tras la pérdida de su pareja y el poco ánimo que le queda para seguir adelante, utiliza una sistema operativo que lo acompaña como una voz amistosa que lo aleja de la soledad.

Pero, lo que comienza como una prueba simpática y sencilla, se transforma en una relación más íntima ya que el sistema aprende de él, y él no puede dejar de pensar en ella. Como así tampoco podrá evitar enamorarse.

Reparto de Her

El film cuenta con la participación de Phoenix como el protagonista que oirá la voz de la actriz Scarlett Johansson, quien interpreta a Her. Asimismo, están en pantalla Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde y Chris Pratt.

Joaquin Phoenix en el primer tráiler de “Beau Is Afraid”

Poco a poco se van revelando nuevo detalles de Beau Is Afraid, ya que tras haber lanzado algunos pósters promocionales reciéntemente, la productora A24 ha estrenado finalmente el primer tráiler de este el misterioso próximo proyecto de Ari Aster protagonizado por Joaquin Phoenix. Anteriormente conocido como Disappointment Blvd., la película marca la tercera colaboración entre el cineasta y la compañía productora. El estudio de cine produjo los largometrajes de terror que ha hecho el realizador como El legado del diablo y Midsommar. El film llegará a cines de Estados Unidos el 21 de abril.

Previo al estreno de este avance, diversas especulaciones existían acerca de si este nuevo film estaría envuelto en el ya clásico estilo de Aster, lleno de sustos o se iría por otro camino. Ahora que el clip estrenó se puede observar que el proyecto contiene una mezcla entre el terror y el drama, enmarcado en una película independiente. El adelanto de más de dos minutos de duración inicia con un momento inquietante de la infancia de Beau (Phoenix) cuando recuerda su complicada relación con su madre.

El video no es sencilló ya que por algunos momentos parece no tener congruencia. Es decir muestra parte de la historia que se verá pero no da muchas pistas acerca de la historia. El clip es ambientado por la canción “Goodbye Stranger” de Supertramp y se ve al protagonista enfrentando horrores y también incluye algo de acción. Asimismo se ve que este trabajo tendrá algunas partes de animación, lo que le dará a la película un toque más surrealista.

Dado que el director proviene de una tradición de terror, los fanáticos esperában que Aster incluyera algunos sustos en Beau Is Afraid. La breve descripción de la trama dice que la historia gira en torno a uno de los empresarios más exitosos de todos los tiempos, contando la trama de su vida durante varias décadas. Cuando los primeros carteles de esta producción aparecieron, se vio a Phoenix envejecer extrañamente para la película y ahora en el nuevo clip se puede observar más a detalle esto.

Ari Aster dio a conocer que su próxima producción sería una comedia repleta de espeluznantes pesadillas. En una reciente entrevista con el sitio IndieWire expresó que su largometraje definitivamente no es un proyecto de horror como esperaban sus seguidores. “Puede que me tome algunas películas antes de regresar al horror, porque este me encanta y estoy seguro de que volveré”, dijo. Sin embargo aclaró que la historia de Beau va por otro camino.