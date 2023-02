Se puede comprobar desde la web de ANSES y verificar cuánto te falta para jubilarte. Qué hacer si la información no es correcta

¿Es posible tener acceso a mis aportes jubilatorios y comprobar si me los pagan? ¿Puedo calcular exactamente cuántos años de aportes tengo y cuántos me faltan para jubilarme? A través del sitio web de ANSES se pueden chequear los aportes de los trabajadores registrados y monotributistas de todas las categorías. Es un trámite sencillo que no lleva más de cinco minutos.

ANSES ofrece esta opción rápida y online para que quien lo solicite pueda conocer su historia laboral como trabajador registrado y muchas otras cosas, entre ellas los aportes previsionales.

Es un trámite gratuito que se puede hacer 100% digital. Lo bueno es que además, este listado de aportes, no requiere de autenticación del organismo para tener validez.

¿Cuáles son los datos que ofrece la "historia laboral" de ANSES?

Las declaraciones juradas presentadas por tu empleador.

Los aportes al sistema de la seguridad social realizados como trabajador autónomo o monotributista.

Información de las provincias transferidas a la Nación, según corresponda.

Paso a paso, cómo consultar tus aportes en ANSES

Para conocer los aportes de seguridad social que estén registrados en el sistema del organismo previsional habrá que seguir estos pasos:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de Seguridad Social. En caso de no tener Clave de Seguridad Social, clic acá para saber cómo sacarla. Es muy fácil. Cliquear en la pestaña que dice "Trabajo". Por último, entrar en "Consulta Historial Laboral". Y desde allí se pueden ver los aportes.

ANSES: ¿qué hago si mis aportes no aparecen registrados?

En el caso de que tus aportes no aparezcan en el listado, se podrá solicitar un "reconocimiento de servicios". Se trata de una resolución que reconoce los aportes jubilatorios registrados en todo el país. Para emitir el "reconocimiento de servicios" se deberá presentar:

Recibos de sueldo.

Certificación de servicios emitida por tus empleadores.

Telegramas que hayas enviado a lugares de trabajo que ya no estén activos, reclamando por aportes faltantes.

Mis aportes: cómo consultar si estoy registrado través de la página de la AFIP

Otro método para chequear los aportes y saber si están pagos es a través de la página web de la AFIP en el ítem "Mis Aportes".

Hasta hace un tiempo, el acceso a esta información era más complejo porque cada persona dependía de la voluntad de su empleador para conseguirlo. En la actualidad, se puede acceder al detalle de los aportes aún sin contar con la clave fiscal AFIP.

El servicio, que está disponible para los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ofrece dos canales de acceso.

Por un lado, se pueden chequear "Mis Aportes" mediante el home banking de la entidad con la que opera el trabajador o del banco donde está radicada su cuenta sueldo. Directamente a través del sitio web de AFIP se puede saber si un trabajador está registrado de forma correcta, es decir, si está en "blanco".

Este sistema permite consultar en línea: