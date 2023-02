Buenos Aires podría eliminar la repitencia en el secundario

El Gobierno bonaerense de Axel Kicillof aprobará este jueves una profunda reforma que permite que los alumnos puedan deber materias de hasta tres años y comenzará a regir desde este mismo 2023.

La reforma plantea un cambio en la modalidad en la que los estudiantes secundarios pasan de año. Ahora podrán adeudar varias materias -que serán denominados "agrupamientos"- y fomenta espacios de refuerzo de aprendizajes para aquellos alumnos más apremiados.

Uno de los cambios urgentes que se introdujo durante la pandemia se mantendrá

Las calificaciones numéricas convivirán con El Registro Institucional de Trayectorias Educativas (RITE), que es lo que determinará si una materia está "aprobada" o no, en cada bimestre.

Por otra parte, en lugar de las 13 materias tradicionales del secundario, desde este año pasarán a englobarse en 8 o 9 agrupamientos verticales, que atravesarán los seis años que dura el nivel. Un agrupamiento es Ciencias Sociales y allí ingresan Historia y Geografía. Otro agrupamiento es Ciencias Naturales y allí entran Biología, Física y Química.

Los estudiantes pueden arrastrar agrupamientos -por ejemplo Matemática- pendientes de aprobación durante incluso los primeros tres años de secundaria.

La secretaria general de AMET, Sara García, habló con Cadena 3 sobre los cambios en el secundario de Buenos Aires y expresó su preocupación.

"Formalmente, como sindicato no nos consultaron. No tenemos el documento presentado para nuestro análisis y debate. Desde lo general, estoy en desacuerdo. No me imagino armar una especie de 'paquetes', donde el alumno no tiene Lengua aprobada y pasa hasta el último año del secundario", argumentó.

García sostuvo que la provincia de Buenos Aires "no puede ser una isla que pueda hacer lo que quiera".

También se refirió a la situación educativa en general: "Desde antes y después de la pandemia tenemos un proceso de desgranamiento de la educación, que tiene que ver con una situación económica que cada vez es peor".

Y añadió: "Creo que hay 'pícaros' que van a aprovechar la medida. La escuela debe ser el lugar de formación. No puede ser que siempre nivelemos para abajo y que no haya una cultura del trabajo".

Por otra parte, el Consejo General de Educación aprobará la creación de un "Equipo de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas", que estará conformado por los directivos, integrantes del área de orientación, un preceptor cada seis secciones (cursos), un profesor cada seis secciones y los docentes "coordinadores de trayectorias", que cada institución tenga designados.

Solo en las escuelas secundarias bonaerenses funcionan 4 mil escuelas y estudian 1.4 millones de chicos, al tiempo que, según cifras oficiales, repiten el año 140 mil estudiantes.

El Consejo General de Educación de la Provincia está integrado por tres representantes del Frente de Todos, tres de Juntos por el Cambio y cuatro referentes gremiales, por lo que cuenta con mayoría para aprobarla en un simple trámite.

Cadena 3