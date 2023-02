Una vez más, Elisa Carrió apareció públicamente e instaló un debate dentro de Juntos por el Cambio. Más allá del lanzamiento de su precandidatura, que aunque generó más o menos sorpresa pero nadie lo descartaba, Lilita instó al PRO y la UCR a acordar listas de unidad en las PASO para las candidaturas legislativas. El planteo generó lecturas disímiles en el resto de los presidenciables y ya se anticipa una nueva disputa en la coalición opositora.



“Yo pretendo que haya una gran oferta electoral en materia presidencial y de gobernadores, y unidad para las listas de legisladores. Yo soy candidata para garantizar la unidad, no pretendo ganar, pretendo que no haya un debate a muerte en Juntos por el Cambio”, explicó Carrió este miércoles en una entrevista con Radio Mitre.

En la Coalición Cívica entienden que el hecho de que existan una gran cantidad de candidatos a presidente en las PASO, con fórmulas cruzadas entre los partidos, fortalece a JxC, porque refleja que espacios que antes jugaban por afuera hoy se comprometen dentro de la coalición. Pero no es el mismo análisis que genera la posibilidad de que cada candidato lleve sus propias listas debajo de la fórmula presidencial.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a Elisa Carrió en la celebración de los 20 años de la Coalición Cívica . Foto NA



“Llita cree que los códigos que existen entre los presidenciables se pueden romper abajo. Que diputados, legisladores, concejales se maten por una pintada en una pared, por la fiscalización o lo que sea, que nos jode después para la elección general porque quedan heridas. Pero, sobre todo, no queremos diputados que nadie sabe quiénes son, que hoy te defienden tu lista presidencial, pero después es difícil ordenar en el Congreso. Necesitamos legisladores, no punteros en el Congreso”, dijo a TN uno de los principales referentes de la CC.

La lectura en el PRO sobre la propuesta de Elisa Carrió





La propuesta no fue muy bien recibida en el sector del PRO que comanda Patricia Bullrich. “Ella propone eso porque lo necesita su espacio. En las últimas elecciones, por su acuerdo con Larreta, la CC metió un montón de diputados nacionales por la Ciudad y Buenos Aires. Si juega solo con Larreta sabe que nosotros podemos ganar la interna y le tocan pocos diputados. Quiere la lista de unidad abajo para no perder legisladores”, reflexionó un dirigente muy cercano a la titular del PRO.

La CC tiene hoy 11 diputados nacionales, de los cuales 7 deben renovar en 2023. “Pensar que nosotros planteamos cosas por cargos o por bancas legislativas es no conocernos y no recordar que Lilita compitió en el 2015 solo para conformar Cambiemos y compitió en el pasado sacando 2%. En el PRO deberían recordar además que el primero que pidió lista de unidad en los legisladores fue Macri, cuando Larreta compitió con Michetti por la jefatura de Gobierno. Y nosotros no tenemos hoy cargos en el Gobierno porteño, Patricia sí”, respondieron en la Coalición Cívica.

En el sector del PRO que conduce Horacio Rodríguez Larreta fueron más cautelosos en la postura y, aunque destacaron el buen vínculo que el mandatario porteño mantiene con Carrió, advirtieron que es demasiado pronto para discutir las listas legislativas.

La lectura en la UCR sobre la propuesta de Elisa Carrió



En la UCR, en cambio, mostraron mayores coincidencias con la propuesta de la CC. El radicalismo no tiene definido hoy su panorama de candidaturas. En principio, Gerardo Morales prepara un lanzamiento formal para los primeros días de marzo, pero hay dudas sobre qué hará Facundo Manes. Por otra parte, en el espacio de Martín Lousteau amagan con la idea de que el líder de Evolución también vaya por la presidencia, aunque todo indique que será candidato a jefe de Gobierno porteño.



La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tiene un acuerdo preelectoral con el titular de la UCR, Gerardo Morales (Foto: NA).



Morales mostró un claro acercamiento con la líder de la Coalición Cívica en las últimas semanas, con tres reuniones al hilo que podrían repetirse en los próximos días. En el partido también recordaron la experiencia 2015, cuando en la primera PASO de Cambiemos, con Carrió, Mauricio Macri y Ernesto Sanz como precandidatos a presidente, se llegaron a acuerdos de unidad en las listas legislativas.

“Si se logra una integración parlamentaria que represente a todos los sectores de la coalición es lo más deseable, y es difícil, pero no imposible. Es una discusión que hay que dar en los próximos dos meses. Dejar las listas legislativas libradas a la disputa presidencial pone en riesgo la subsistencia de la coalición después. Hay que tener un criterio unificador”, señaló un armador radical con experiencia de décadas en el partido.

Fuente: TN