Berreta afirmó que no habrá pedido de aumento del boleto de colectivos

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), Jorge Berreta, confirmó a Los Primeros TV que "no vamos a pedir un aumento del boleto de colectivos en Tucumán. No porque las empresas no lo necesiten, sino porque entendemos que los usuarios no podrán hacer frente a un nuevo incremento".

Vale recordar que el último ajuste en el valor del transporte público, fue en el mes de noviembre de 2022, cuando se fijó el valor mínimo del pasaje en $84.

Berreta volvió a resaltar la necesidad de que se discuta y sancione a nivel nacional una ley federal de compensación tarifaria para repartir en forma equitativa los recursos nacionales y sostener al transporte público de pasajeros en el interior del país.

Comparando el corte de boletos entre los años 2019, antes de la pandemia, y el 2022, Berreta indicó que la caída en las ventas es del 20% y si bien después de la pandemia hubo un incremento en el uso del transporte, por estos días se nota una amesetamiento producto de que mucha gente adoptó otros medios para viajar. Además, indicó que a partir de la cuarenta se acentúo el home office y hoy mucha gente sigue trabajando desde sus casas.

El empresario reconoció que debido a la crisis que afecta a la actividad, las empresas no están en condiciones de renovar sus unidades lo que conspira con la jerarquía del servicio y aseguró que con mucho esfuerzo esos colectivos cumplen con todas las medidas de seguridad exigibles. Berreta señaló que producto de la inflación y el alto valor del dólar, un ómnibus que hace dos años valía unos 18 millones de pesos hoy tiene un costo de 45 millones de pesos.

Berreta reconoció que sin la ayuda del gobierno provincial y los subsidios que destina la Nación, la actividad resultaría inviable. Por ese motivo, insistió con la necesidad de discutir la reestructuración del transporte público de pasajeros.

En tal sentido, afirmó que desde AETAT están a la espera que la Nación y la Provincia resuelva la implementación de la tarjeta SUBE en Tucumán.