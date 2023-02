Sergio Massa descartó la posibilidad de importar uva

El ministro de Economía, Sergio Massa, participó en la provincia de La Rioja del lanzamiento de la Vendimia 2023 y realizó una fuerte defensa del sector productivo, ante la posibilidad de que algunas bodegas importen vinos por causa de una menor producción como consecuencia de la sequía, las heladas tardías y también el granizo. El acto se realizó en la Finca Ciudadela de la localidad de Malligasta, en el Departamento de Chilecito.

“Algunas bodegas que ya no son de productores argentinos o de cooperativas o integradas, que tienen una mirada global únicamente del negocio, empezaron a hablar de la importación, básicamente porque pretender hacer valer las reglas del mercado y con la importación bajarle el precio al trabajo de nuestros productores. Vamos a defender el precio de la uva y hasta que no esté vendida la última uva de producción argentina no nos sentamos a hablar de importación”, dijo este mediodía el titular del Palacio de Hacienda.

“Vamos a usar los recursos que tiene el Estado para bajar la tasa de interés para el acceso al crédito, para asistir con aportes no reintegrables, para socorrer en los fondos de emergencia; son casi $1000 millones que estamos poniendo hoy solo en La Rioja”, explicó. El funcionario estuvo acompañado por el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el secretario de Producción, Juan Ignacio de Mendiguren, y el gobernador Ricardo Quintela, entre otros funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

En medio de una situación climática cada vez más compleja, la semana pasada Sergio Massa presentó una serie de medidas hacia el campo para mitigar los efectos de la sequía, que incluyen una refinanciación de deudas, suspensión del pago de anticipo de impuesto a las Ganancias, nuevas líneas de créditos, la derogación de una normativa del Banco Central que encarecía el costo financiero para productores agropecuarios. Según estimaron desde el Gobierno, se tratará de un paquete que implicará un costo fiscal de $65.000 millones.

En su visita a La Rioja, el ministro de Economía dijo: “Vinimos a trabajar al lado de ustedes para tratar de incentivar los aportes no reintegrables. El fondo rotatorio tiene como objetivo que los obstáculos que en los próximos 90 días vayan teniendo nuestros productores se vayan saldando a partir de tener inversión del Estado para protegerlos. Además, vinimos con recursos para asistir a aquellos que, no solamente en La Rioja sino en varios rincones de la Argentina fueron víctimas de heladas tardías, granizos que nos muestran el impacto que está produciendo el cambio climático”.

Programa Proviar 2

Además, Massa anunció que en las últimas horas firmó el Decreto para la entrada en vigencia del Programa Proviar 2, para el que se destinarán 10.000 millones de pesos en aportes no reintegrables: “Es un programa que nos permite innovación, inversión en tecnología, apostar también a la igualdad de género en el sector vitivinícola y apostar también al tema de las raíces; a tratar de construir mecanismos, a partir de la conectividad y a partir de las infraestructuras, que nos permitan generar arraigo en el interior del interior de la Argentina, que es donde hay un enorme valor por el esfuerzo y la producción que los argentinos tenemos que defender”.

“Sanjuaninos, mendocinos, rionegrinos, riojanos, todos aquellos que apuestan a la vitivinicultura van a estar asistidos a partir de este programa que lo que pretende es seguir fortaleciendo esa marca, que en definitiva representa al vino argentino”, dijo el titular del Palacio de Hacienda.

En otra parte del discurso, el ministro destacó el esfuerzo de aquellos sectores que apuestan al trabajo y la producción. “Esa es la Argentina que produce, que trabaja, que no especula; no está mirando a la mañana como abre o la tarde cómo cierra una operación de cambio o una operación de crédito. Está mirando tener acceso al crédito para poder producir, tener menor presión impositiva para ser competitivo y lograr como logró el vino riojano, que casi 16 millones de litros sirvan para abastecer nuestro mercado interno”, concluyó.