Josefina Ferrero, conductora del Ford Ka y víctima fatal del choque que tuvo lugar el 4 de enero en Punta del Este, había consumido drogas. Así se desprende del examen toxicológico que se conoció en las últimas horas, según fuentes de las investigación. En el accidente murieron ella y su amiga, Micaela Trinidad, ambas argentinas.

Según la pericia, Ferrero había consumido cocaína, meta anfetamina, ketamina, éxtasis y cannabis al momento de chocar de frente con un Volkswagen Nivus en el que se trasladaban nueve personas, también de nacionalidad argentina. El hecho ocurrió en el kilómetro 1 de la ruta 104, en la zona que marca la delimitación entre Manantiales y El Chorro.

La revelación suma un nuevo aporte a la investigación, que ya había hallado dos bolsas de cocaína rosa” conocida como “tusi” en uno de los vehículos que intervinieron en el accidente. El dato había surgido de la carpeta fiscal que recopila la evidencia recabada y en la que se dejó consignado un acto de incautación de efectos.

Según el documento, las bolsas de droga fueron encontradas el mismo día del accidente. “En el día de la fecha -4 de enero de 2023- se procede a incautar los siguientes efectos: 1 envoltorio de nylon con polvo en el interior, color rosado claro; 1 envoltorio de nylon con polvo en el interior, color rosado oscuro”. Así se lee en el manuscrito que lleva la firma del policía actuante. En ningún lugar se aclara a qué vehículo y/o persona pertenecían los paquetes.

A bordo del Ford Ka, viajaban cuatro amigas: Trinidad y Ferrero, las víctimas fatales, junto a Melanie Larraburu y Camila Palacio, quienes sobrevivieron al impacto y debieron ser trasladadas a Buenos Aires. En el Nivus circulaban cinco personas: Nicolás Rocca, quien conducía el vehículo, y otros cuatro ocupantes: Nazarena Sierra, Juan Pablo Sentero, Josefina Elissondo y Melina Antun. Rocca, en tanto, fue internado en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este.

Cómo continúa la investigación

El mes pasado se realizó la primera audiencia por el caso, en las que estuvieron presentes los abogados que defienden a las familias de las víctimas, los doctores Jorge Barrera y Andrés Ojeda. También asistieron Pablo Donangelo y Ignacio Durán, quienes defienden a Rocca, el conductor de la Volkswagen Nivus y el único imputado hasta el momento.

Ojeda, representante de la familia de las jóvenes fallecidas y de una de las que permanece internada, dijo a Telemundo que “en la audiencia, cuando relata los hechos, el fiscal dice que la camioneta se cruzó de carril, invadió la senda contraria, embistió de frente al auto, causando la muerte de dos personas y la lesión de otras dos. Esa no es una versión antojadiza, es la versión de la Fiscalía acorde a todo lo que se ha investigado”.

Por otra parte Durán, el abogado del indagado, afirmó que el joven se quebró en varias oportunidades durante la audiencia, mientras el fiscal se refería a él como “imputado de la causa”.

Además, el letrado dijo: “Cuando escuchó esa palabra de forma recurrente, él decía que también es una víctima, que se murieron dos amigas de él. Nicolás se quebró. Hay que ser muy cautelosos hasta no tener las opiniones técnicas, que son las que van a echar un poco de luz sobre la situación. Creo que hay que hablar de una tragedia con desenlace fatal. Creo que son todos víctimas.”

Rocca no solo no podrá salir de Uruguay, sino que también deberá fijar su domicilio en el país. No obstante, fuentes de la investigación aclararon que no tendrá custodia ni tiene la comunicación prohibida. Sus abogados cuentan con 45 días para realizar aportes a su defensa en la carpeta de investigaciones.

Sebastián Robles, el fiscal que lleva adelante la investigación, solicitó las pericias mecánicas de ambos vehículos, lo que puede demandar un mes para obtener los resultados. Especialistas sobre seguridad vial compararon ambos vehículos, la camioneta que no tuvo fallecidos y cuenta con sistema completo de airbag con el auto, que tiene “cero estrellas” de seguridad según LatinNCAP, el organismo encargado de evaluar la seguridad de los autos que se venden en América Latina.

El fiscal también está a la espera del examen toxicológico final de Rocca, que oficialmente dio positivo a alcohol, con 0,18 gramos de alcohol en sangre. En Uruguay rige la normativa de tolerancia cero de alcohol al volante.

Además, se esperan el resultado toxicológico de la joven argentina fallecida que conducía el auto, como también informes finales de Policía Científica. Se estima que para el mes de febrero el caso esté resuelto.