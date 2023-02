Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández de la convocatoria a una mesa política del Frente de Todos, se confirmó este martes que será el próximo jueves 16 de febrero.

La reunión tendrá lugar el próximo jueves en la sede del Partido Justicialista. Fue confirmado por el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y se esperan que concurran los representantes de los distintos espacios del oficialismo.

El domingo pasado, el jefe de Estado había anunciado, como titular del PJ, a la conformación de "una mesa que diseñe las reglas electorales" del FdT y "la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año" que se realizarán para elegir gobernadores, legisladores nacionales y presidente.

"Confío en que dicho ámbito de debate sirva para abrir la convocatoria a los sectores sociales, de la producción y del trabajo que acompañan a nuestra coalición de Gobierno con los que compartimos un mismo proyecto de país", señaló Fernández en un carta que reprodujo en su cuenta de la red social Twitter.

En la misiva, Fernández afirmó que, "como presidente del PJ, el partido más importante de nuestra coalición de Gobierno", la mesa política será convocada "en los próximos días".

El armado de una mesa política para discutir la estrategia electoral del oficialismo había sido solicitado por diferentes referentes de la coalición gobernante para encarar la campaña de cara a la renovación de autoridades y legisladores en 22 de las 24 jurisdicciones, y a nivel nacional presidente y vicepresidente, 24 senadores y 130 diputados.

Alberto Fernández en Tucumán: "Hay un horizonte y un futuro que depende de nosotros que podamos alcanzar"



El mandatario encabezó actos en Tucumán junto al gobernador, Osvaldo Jaldo, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la secretaria de Energía, Flavia Royon.

El presidente Alberto Fernández encabezó este martes el acto de inauguración de las estaciones transformadoras Los Nogales y El Manantial en Tucumán, al tiempo que anunció la construcción de una línea de alta tensión que beneficiará a más de 200.000 familias e industrias tucumanas y de una nueva estación transformadora en el departamento de Leales.

En este marco el mandatario afirmó: “Hemos pasado 4 años muy difíciles, no solo por lo que heredamos, eso significó un país endeudado de un modo impagable, eran 23 mil pymes cerradas a lo largo y ancho de la Argentina, 25 mil millones de dólares que se fugaron entre octubre y el 10 de diciembre que asumí, es dinero que se robaron, con ese dinero se podrían haber hecho estas plantas transformadoras de energía mucho antes”.



“Los mismos que levantan el dedo y nos quieren enseñar lo que debemos hacer, que no se olviden de la deuda que tomaron, de los negocios y negociados que hicieron con sus familias y sus cómplices, de la pobreza en la que sumergieron a millones de argentinos, de las 23 mil pequeñas y medianas empresas que cerraron, de los 25 mil millones de dólares que fugaron, no se olviden que nos endeudaron en 24 horas con el FMI en 57 mil millones de dólares”, agregó.

Durante su visita a la Provincia, el mandatario mantuvo un almuerzo de trabajo con funcionarios, recorrió la estación transformadora de energía Los Nogales, en Tafí Viejo y encabezó un acto en el Club Unión de esta localidad, acompañado por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, el vicegobernador, Sergio Mansilla, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la secretaria de Energía, Flavia Royon.