El ex réferi cobrará una importante indemnización. Pudo acreditar despido injustificado y daño a la moral cuando lo expulsaron como jefe de la Comisión.

Javier Castrilli logró acreditar en su defensa el “despido injustificado y daño a la moral” ocurrido en abril del 2022, cuando fue desvinculado de sus funciones como Jefe de la Comisión de Árbitros de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP).

La gestión de Pablo Milad como presidente de la ANFP recibió un nuevo golpe en la últimas horas. Castrilli, quien se fue con escándalo del fútbol chileno tras ser despedido en abril del 2022 de sus funciones de Jefe de la Comisión de Árbitros, le ganó la demanda al fútbol chileno y deberá recibir una millonaria suma por “despido injustificado y daño a la moral”.

Según lo reportado entregada por los medios chilenos, el Primer Juzgado de Letras de Santiago informó que el ex arbitro trasandino le ganó el pleito legal a la entidad presidida por Pablo Milad.

“Se rechaza la excepción de finiquito, se acoge la demanda por despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales. Se acoge la demanda por daño moral”, consigna el informe publicado por el medio 24 horas.

Cabe recalcar que el ‘Sheriff’, como era conocido, fue cesado de su cargo tras la polémica con el árbitro Francisco Gilabert y la Liguilla de Promoción donde se enfrentaron Huachipato y Deportes Copiapó en enero de 2022, donde se dirimía la permanencia en la Primera División, en el caso de Huachipato, o el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno, por parte de Deportes Copiapó.

En aquella ocasión, Gilaert acusó al argentino de presiones en el citado partido para beneficiar al club Huachipato, situación que derivó en la suspensión de Castrilli y una investigación interna que acabó con el argentino despedido y varios jueces cesados por él siendo reintegrados por el ente rector del fútbol chileno tan sólo unos días más tarde. Aunque, finalmente, la rebeldía de los árbitros chilenos, donde destacaban nombres como los internacionales Julio Bascuñán y Piero Maza, derivó en la demanda presentada por el ‘‘Juez de Hierro’’ en contra de la ANFP, reclamando despido injustificado y perjuicios en su contra.

Los montos a cobrar

El monto, según lo desclasificado por el diario chileno La Tercera se desglosa en $122.136.685 (USD 152.214) por concepto de indemnización contemplada, $25.000.000 (USD 31.156) por daño a la moral y $666.200 (USD 830) a causa de que se acogió parcialmente el cobro de prestaciones. Sumando, de esta manera, un total de $147.802.885 (USD 184.201)

Esta resolución golpea duramente las alicaídas arcas de la ANFP, que deberá ingeniárselas para pagar al retirado árbitro argentino el millonario monto.

El ex juez FIFA hizo un lapidario descargo contra el arbitraje chileno, apuntando a una ''cultura del nepotismo''.

“Me voy con la conciencia tranquila y me voy a quedar, ¿sabe por qué? para llevar todo a la justicia. Vamos a la justicia, si yo lo que quiero es la verdad”, expresó en su momento el ex colegiado, quien en su momento llegó también hasta la comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, en donde denunció una “cultura del nepotismo” en el arbitraje chileno.

“Cuando yo llego me encuentro con una verdadera asociación, un grupo de personas que a través del tiempo se enquistó en el poder arbitral y se manejaba practicando la cultura del nepotismo y de las relaciones clientelares a través de su cultura del amiguismo, el club de amigos”, partió acusando el ex juez FIFA.

“No solamente se beneficiaba a quienes ellos querían, sino también se perjudicaba, según el testimonio de muchos de los que fueron desplazados, injustamente a personas que tenían condiciones”, sostuvo Castrilli en aquella ocasión.