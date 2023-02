"Me produjo mucha tristeza las expresiones del gobernador Osvaldo Jaldo, sobre que el intendente Germán Alfaro ya no es candidato a Gobernador, cuando a la provincia se le acaban de caer dos puentes, hay rutas cortadas y se produjo la fisura del dique El Cadillal, es decir, que tiene muchos problemas a resolver antes de inmiscuirse en las cuestiones internas de la oposición", afirmó Alfredo Toscano, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Toscano expresó a Los Primeros TV que "frente a tantos reclamos de la gente por la falta de agua o por la inseguridad, quien gobierna no debería distraer su tiempo en otras cuestiones. Sin embargo, desde el año pasado lo vemos al gobernador lanzando candidatos y a diario mantiene reuniones partidarias en la Casa de Gobierno".

Sostuvo que "solo él está pensando en cuestiones electorales, porque la gente en general está pensando cómo hacer para llegar a fin de meses porque los sueldos no alcanzan y ahora que empiezan las clases, no saben cómo harán para comprar un delantal o llenar una mochila. Por eso me parece muy triste que el gobernador hable de este modo, cuando debería convocar al Intendente para ver cómo resolver juntos los problemas de 700 mil tucumanos".

Para el funcionario alfarista está claro que "Germán Alfaro será candidato a Gobernador. Para eso recorre todos los fines de semana el interior de la provincia y lo seguirá haciendo, porque Tucumán necesita otro tipo de gobierno, necesita gobernantes que se preocupen por los problemas de los tucumanos y Alfaro representa el cambio que la provincia necesita. Por eso Germán Alfaro será candidato y va a gobernar esta provincia".