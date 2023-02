Este martes habrá piquetes y manifestaciones en todo el país

La Unidad Piquetera desarrollará este martes una fuerte protesta que tiene como centro del reclamo a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. ¿El motivo?, las 154.441 suspensiones de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que hasta el 1 de febrero no validaron de manera virtual su identidad como titular del plan. Por ese motivo ayer, al ir al cajero automático, comprobaron que se les había acreditado solo el cincuenta por ciento de los haberes. El Estado se los otorga por 20 horas semanales en una Unidad de Gestión -por lo general cooperativas- que dependen de los movimientos sociales, tanto oficialistas como de izquierda.

Si hasta el 1 de marzo no completan el trámite serán dados de baja de manera definitiva. Hasta ahora, 20.157 personas ya iniciaron el trámite, a través de la página web de la cartera, reclamando que fueron excluidos del Potenciar Trabajo de forma irregular ya que no están comprendidos en ninguna incompatibilidad. La Secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico, deberá decidir por la viabilidad de los reclamos. El funcionario está de los dos lados del mostrador ya que es uno de los líderes del Movimiento Evita, una de las mayores organizaciones oficialistas.

Los piquetes dispuestos por las organizaciones de izquierda son “desde Tierra del Fuego a la Quiaca”, según difundieron los organizadores a través de un comunicado y anunciaron que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los principales cortes se realizarán a partir de las 9 de la mañana en Puente Pueyrredón, Puente La Noria Acceso Oeste y Panamericana.

“Ya se han producido casi ciento sesenta mil suspensiones del plan Potenciar Trabajo por lo que estas familias se quedarán sin la mitad de sus ingresos y en marzo les bajarán la totalidad del monto”, manifestó Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero y uno de los organizadores de la medida de fuerza. “Nosotros pedimos que a esos compañeros se les haga el operativo de validación de identidad de manera presencial. Que el Estado vaya al barrio, que dejen de calentar sillones en los ministerios”, propuso el dirigente y opinó que “Tolosa Paz y Pérsico quieren que se caigan esos planes porque la mayor parte del presupuesto que se ahorra el Gobierno va al Fondo Monetario Internacional y el resto de la guita termina en máquinas y herramientas en las Unidades de Gestión que, en mayor porcentaje, son de los movimientos sociales oficialistas como el Evita y Somos Barrios de Pie”.

Para los organizadores de los piquetes de hoy, la validación presencial de identidad tiene como fundamentos “conocer las razones por las que no se realizó el trámite” y que puede ser por falta de conectividad, fallecimiento, grave estado de salud, situaciones de máxima vulnerabilidad o que punteros, dirigentes o funcionarios “se hayan quedado con las tarjetas para cobrar ellos el plan”. Esta última hipótesis ya es investigada por el juez federal Ariel Lijo.

Silvia Saravia, Coordinadora Nacional Territorial de Libres del Sur dijo: “Cuando escuchamos a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social decir que la auditoría virtual fue exitosa por el porcentaje de personas que lograron hacerla, la verdad que nos da vergüenza ajena. No contemplan que detrás hay familias, mujeres que tienen a cargo sus chicos, que contaban con ese dinero, y que en muchos casos dependen solo de ese ingreso para poder comer, para pagar la pieza donde alquilan”.

Saravia, otra de las activistas de las marchas y piquetes de hoy “han sido muy lamentables los operativos presenciales, que en la mayoría de los casos funcionaron pocos días. No dieron la respuesta suficiente, o en algunos casos se intentaba de manera clientelar forzar a las personas a pasarse a las unidades de gestión de los municipios”, advirtió.

La respuesta oficial



Desde el Ministerio de Desarrollo Social la versión es otra. “Los titulares que validaron su identidad en Mi Argentina y cumplen con los requisitos del programa no fueron suspendidos. A los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación se les abonará el 50% del importe correspondiente al mes de enero. Sin embargo, aún cuentan con la instancia ‘validación fuera de plazo’ que será evaluada por la Secretaria de Economía Social y al día de la fecha 20.157 personas ya hicieron el reclamo”.

Los colaboradores de Tolosa Paz sostuvieron: “Es importante que las organizaciones que integran la Unidad Piquetera vayan a buscar a los que no validaron. Se entiende que las organizaciones certificaban todos los meses a esas personas, por lo tanto las Unidades de Gestión de Unidad Piquetera tienen que poder llegar a los que no hicieron el proceso de validación”.

En los pasillos del piso 14 del edificio ubicado sobre la Avenida 9 de Julio insisten en que hasta el momento “no hay recorte, no hay bajas. Lo que si hubo fue un largo proceso de revalidación de datos para que podamos administrar correctamente la asignación del programa” y destacan que “las organización piqueteras no pueden desconocer que este proceso concluiría de este modo. Los que no validen se dan de baja. Lo supieron desde hace más de dos meses. No es una sorpresa para nadie”.

Los colaboradores de la ex diputada nacional aseguraron que “estamos acompañando a todos para que tengan un mecanismo para no perder el programa si les corresponde” y ratificaron que no se dará de baja a ningún beneficiario que cumpla con todos los requisitos.

