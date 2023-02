El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad bonaerense de Dolores da a conocer este lunes a las 13 el veredicto contra los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa durante la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida de un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell. Seguí el minuto a minuto en la cobertura de Los Primeros.

Cómo es el operativo de seguridad

El Ministerio de Seguridad de la provincia dispuso un operativo con 152 efectivos y 18 móviles presentes en el edificio de la calle Belgrano.

Incluye a personal de comisarías y la Policía Local de Dolores, de la Comisaría de la Mujer, grupos especiales antidisturbios del GAD y la DDI zonal, personal de Inteligencia Criminal, ocho grupos de Infantería con ocho motos, una autobomba, un perito especialista en explosivos en espera y 170 metros de vallado a cargo de la Superintendencia de Apoyo Logístico, entre otras divisiones.

"Si no es perpetua, no va a haber justicia", exclamó una prima de la mamá de Fernando

"Si no es perpetua, no va a haber justicia. No se merecen otra cosa. Fueron bestias. Duele llamarlos así pero actuaron como bestias. Fernando pidió piedad y a ellos no les importó. ", señaló Dora, prima de la madre de Fernando, a dos horas de conocer la sentencia.

"A Graciela y a Silvino les sacaron a su único hijo. Quieren justicia, un poco de paz y que Fernando descanse en paz", manifestó en TN, y agregó: "Fernando era dulce y ayudaba como toda la familia".

Habló Fernando Burlando antes de la audiencia

Poco después de las 9 AM, el abogado que lidera la querella de los padres de Fernando junto a Fabián Améndola concedió una entrevista a diversos medios televisivos:

“Graciela y Silvino, los padres de Fernando, tuvieron que tolerar ver cómo asesinaban a su hijo decenas de veces en el proceso. No pensamos en otra alternativa que la prisión perpetua... El cariño y el afecto de la gente se hace sentir, hace sentir que uno camine en el aire. Todo lo que pase a partir de hoy con los padres de Fernando, solo ellos lo van a poder digerir. Esperamos un gran acto de justicia”, afirmó.

Sobre los jueces que integran el tribunal, dijo: “Tuvieron un desempeño muy parejo, profesional, tienen excelentes antecedentes, Los amparan sus actitudes de lealtad, buena fe y probidad”.

Con respecto a la violencia entre jóvenes, el abogado concluyó: “Creo que es una franja social desatendida, se vende droga, hay violencia, cuestiones emparentadas con redes sociales. La problemática es tan importante como la que vivimos los adultos. La mayor responsabilidad de la sociedad son los niños y los jovenes. Está en la picardía de los padres estar detrás de los hijos. Estos chicos tenían problemas y lo sabía todo Zárate menos los padres. Si hay una vida perdida seguro habrá gente privada de su libertad. en el banquillo tendríamos que estar todos: familia, educadores, justicia. El éxito no es salir primero sino formar buena gente. Hay que generar una policía juvenil que pueda abordar qué es lo que pasa”.

Sobre el futuro de los Báez Sosa tras el veredicto, “ojalá apoyen a otros padres en otras causas, les va a generar algún tipo de motivación y algún tipo de objetivo”.

Vecinos de Dolores realizaron una vigilia a horas de la sentencia por el crimen de Fernando

Un grupo de vecinos de la ciudad de Dolores realizó el domingo a la noche una vigilia para brindar "un abrazo solidario" a los padres de Fernando Báez Sosa, a pocas horas de que el Tribunal Oral en lo Criminal 1 local dé a conocer la sentencia del juicio a los ocho acusados de matarlo a golpes.

La iniciativa fue impulsada por vecinos del barrio Club Ferro, en el macrocentro dolorense, y cerca de las 22 se acercaron hasta el lugar Silvino Báez y Graciela Sosa, padres de la víctima, quienes agradecieron a los organizadores y reiteraron su pedido de justicia por el crimen, ocurrido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020.

"Quisimos darle un abrazo desde acá como vecinos a los padres. Organizamos esta vigila de manera espontánea a través del grupo de whatsapp que compartimos", dijo a Télam Lidia Moisá, una de las impulsoras de la convocatoria.