Con goles de Pizzini y Bustos, Talleres derrotó anoche por 2 a 0 a Atlético, en el Monumental. El equipo tucumano cayó así por primera vez en 15 partidos como local y sigue sin poder sumar puntos en la Liga Profesional, después de dos fechas. Tras la caída, Lucas Pusineri pidió "paciencia" a los hinchas, ya que el equipo "está en formación".

"La derrota siempre es dolorosa, después de tanto tiempo donde encontramos resultados positivos. De ahora en más trataremos de volver a lo que fue el torneo anterior. Tenemos que saber dónde estamos parados y este es un equipo totalmente nuevo, donde con el correr de los minutos vamos a ir conociendo a los jugadores y vamos a ir encontrando la idea que la teníamos el año pasado", comentó el técnico.

Luego, dijo: "Estamos en condiciones de buscar alternativas y buscar un mejor funcionamiento. En el primer tiempo fuimos a buscar el partido; en el segundo no encontramos esa dinámica agresiva y, en los últimos metros, no estuvimos finos. Es el momento para pensar y analizar; sabíamos que iba a ser así. Hay que aceitar el funcionamiento y en el camino vamos a encontrar cosas importantes. Hicimos una buena fortaleza el semestre anterior, pero lo queremos mejorar".

"Volveremos a ser lo que fuimos en el torneo anterior"

Sobre el partido, Pusineri señaló que “en el primer tiempo fuimos un Atlético Tucumán que tuvo una inquietud mayor para ir en busca del partido. En el segundo tiempo el equipo sale bien y a los 10 minutos no encontramos esa dinámica agresiva”. “En los últimos metros no hemos estado del todo finos, hay que reconocerlo y en esa búsqueda perdemos un partido que nos duele, pero con la frente alta y sabiendo que vamos a mejorar”, lanzó, expresando la fe que lo caracteriza.

“Es el momento como para poder pensar. Sabíamos que esto podía ser así. Hay que aceitar funcionamiento, probar y en ese camino iremos descubriendo algunas situaciones que son favorables. Pero con la tranquilidad que siempre uno busca la mejora y trataremos de llevar nuestra identidad”, reiteró.

Volviendo a las acciones del encuentro ante la “T”, el DT de Atlético Tucumán dijo que “el segundo gol nos hace un cimbronazo y el equipo lo sintió”. “Tuvimos un primer tiempo donde estuvimos bien y en el segundo tiempo, después del segundo gol, nos costó volver más de alguna situaciones aisladas”, reconoció.

Y añadió: “Nos costó lograr la asociación entre las líneas. Puede ser virtud del rival, en el PT no recuerdo situaciones en contra, no recuerdo una salvada de Marchiori en el PT, pero no tuvimos esas acciones.

Por último, sobre la posibilidad de incorporar un refuerzo más tras la venta de Manuel Capasso al fútbol brasileño, Pusineri explicó que “no hay una posibilidad concreta que pueda ayudarnos, algo cercano”. “Se vienen nombrando futbolistas pero no hemos podido concretar. Si surge alguna chance que nos pueda dar la posibilidad de mejorar el grupo estamos en condiciones de aceptarlo”, cerró.