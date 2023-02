Miniseries irresistibles para disfrutar en Netflix

Miniseries perfectas para devorar en un solo fin de semana, gracias a su corto número de episodios:

Nuevo sabor a cerveza

El popular productor de la serie Channel Zero, Nick Antosca, sorprendió a propios y extraños cuando lanzó esta alocada miniserie junto a la guionista Lenore Zion. Como si de una mezcla del universo de David Lynch y el folclore en torno a la brujería se tratase, Nuevo sabor a cereza es el lisérgico viaje de una joven y prometedora cineasta que ve cómo un ejecutivo de Hollywood sin escrúpulos le roba su próxima película cuando ella la rechaza sexualmente. Buscando venganza, la talentosa joven busca ayuda en una peculiar mujer que dice ser una hechicera que hará un conjuro para atacar al tipo. Pero como casi siempre en estos casos, no saldrá como la chica esperaba… Cachorros de gato que salen del estómago cual vómito, jóvenes zombies y espíritus ancestrales que acechan en las sombras, son algunos de los ingredientes de esta joya de Netflix no apta para estómagos ni almas sensibles y que hará las delicias de los fans del fantástico más ‘delicatessen’.

Así nos ven

La nominada al Oscar, Ava DuVernay, es la autora de Así nos ven, una de las miniseries más potentes que Netflix alberga en su catálogo. Una ficción, de cuatro episodios, que consigue encogerte el corazón y cargarte de rabia a partes iguales.

Basada en la historia real de "Los cinco de Central Park", la serie nos traslada a Nueva York de 1989. Allí, en el famoso Central Park una mujer que hacía deporte es apaleada y violada por un grupo de jóvenes. Las autoridades no tardan en detener a un grupo de cuatro afroamericanos y un latino, a los que acusan de ser los autores de lo ocurrido aquella noche. Pese a que todos ellos niegan tener nada que ver en el terrible suceso, son condenados a prisión en uno de los juicios más mediáticos de la historia de Estados Unidos. Los medios de comunicación pusieron a gran parte de la población en contra de unos chicos que se negaban a admitir un delito que no habían cometido. Su causa fue revisada en 2002, y los cinco fueron absueltos de su condena. Dispuestos a reclamar daños y prejuicios, se unieron en una denuncia común a la ciudad de Nueva York. No estaban dispuestos a que esta injusticia no tuviera consecuencias.

El último baile

El último baile (The Last Dance) se estrenó en el momento ideal, en abril de 2020, cuando estábamos todos metidos en nuestras casas por culpa de la pandemia y devorábamos todo lo que había en el catálogo de Netflix. Esta, además, se merecía toda nuestra atención. La serie documental dirigida por Jason Hehir cuenta la temporada 1997-98 de los Chicago Bulls, el último año de Michael Jordan en la franquicia de Illinois. A través de dos líneas temporales, conocemos el despegue de la estrella de la NBA y, al mismo tiempo, sus últimos momentos en el equipo.

No sabemos qué habría sido de esta serie si se hubiera estrenado en otro momento, pero la realidad es que fue el gran fenómeno del confinamiento. No hace falta ser un interesado en el baloncesto para poder disfrutarla. El creador se encarga de trasladar la tensión de la cancha al televisor y, a pesar de la pequeña confusión que pueden provocar algunos datos técnicos, sin duda es un entretenidísimo drama deportivo.

Misa de medianoche

Mike Flanagan se ha convertido en uno de los maestros del terror seriéfilo. Cuando el director y creador ya llevaba a sus espaldas los éxitos de Netflix La maldición de Bly Manor y La maldición de Hill House -ambas basadas en novelas-, estrenó Misa de Medianoche. Por primera vez, Flanagan construía un relato original con el que sentenció su buena mano con el género de terror. Misa de Medianoche se ambienta en un pequeño pueblo costero en el que comienzan a ocurrir extraños sucesos que coinciden con la llegada de un nuevo cura. ¿El elemento fantástico? El vampirismo. A través del terror dramático, Flanagan crea una crítica al fanatismo religioso de forma magistral que consigue abarcar gran cantidad de matices sobre el tema. Misa de Medianoche exige cierta atención al espectador, pero el resultado es una de las propuestas más fascinantes y seductoras de los últimos años.

The OA

The OA es una de esas series que acapararon la atención de los espectadores de Netflix pero que, una vez más, la plataforma decidió cancelar por sorpresa. Creada por Brit Marling y Zal Batmanglij, salió a la luz en 2016, un momento en el que había muy pocos títulos sobre su temática y que fueran completamente diferente a todo lo visto anteriormente.

La trama gira en torno a la joven Prairie (Brit Marling), que tras siete años desaparecida regresa a su hogar familiar. Cuando vuelve, forma un grupo muy variopinto con otros jóvenes de la zona para participar en un extraño ritual. Mediante diferentes ‘flashbacks’ se va mostrando al espectador qué fue de Prairie durante ese tiempo, ya que durante aquellos años fue víctima de un científico (Jason Isaacs) que investiga qué hay más allá de la muerte. The OA, con dos temporadas a sus espaldas, hace que te vuele la cabeza, pero en el buen sentido. Sin duda, es una de las series de ciencia ficción que mejor explora la trama de cada personaje y cómo traslada a todo aquel que la ve a un mundo completamente diferente.