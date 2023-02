Una de las últimas grandes obras de infraestructura pasaron por sus manos, como la avenida Presidente Perón en Yerba Buena y la Nueva Terminal de Ómnibus, por eso resulta importante escuchar al ingeniero Raúl Natella sobre lo que necesita Tucumán recuperar el terreno perdido en materia de obra pública de envergadura.

El exsecretario de Obras Públicas de la provincia durante el gobierno de Ramón Ortega, entre 1992 y 1995, recordó palabras de un amigo y también exfuncionario orteguista como el exministro de Economía, Paulino Ríos, quien le sugería "pensar en lo macro y no en lo micro, a la hora de planificar las obras que la provincia requería".

"Paulino me enseñó que pensar en lo macro implica solucionar problemas integrales, finales. En lo micro, solucionamos parcialmente, en forma coyuntural y muchas veces malgastamos dineros porque se van retocando las obras. Con esa concepción fue realizada la avenida Perón en Yerba Buena y la Terminal de Ómnibus", dijo Natella.

"Me decía que tenía que pensar en obras de acá a 30 ó 50 años, y la avenida Perón ya tiene casi 30 años y no colapsó ni se inundó. A pesar de todo lo que creció esa zona Yerba Buena y no se inundó nunca porque se sistematizó las cuencas para proteger al canal Cainzo-Las Piedras, el cual va conectado en forma subterránea al canal Sur", destacó el ingenio civil.

Teniendo en cuenta la sabias palabras de Paulino Ríos y su experiencia, Natella consideró importante pensar en ejecutar un plan director o un maxi plan de obras públicas, "donde los gobiernos deben pensar en obras a 30 años. Pero las contradicciones permanentes que tenemos, es que cada vez que cambiamos el gobierno, cambiamos todo. Por eso siempre hablo de hacer un plan director de 20 ó 30 años que trascienda distintos períodos de gobiernos, más allá de la política que pudiera tener el gobierno de turno".

Al pensar en macro, Natella resaltó que resulta importante avanzar en la construcción del Centro Cívico, para lo cual la provincia ya compró 75 hectáreas en Los Pocitos y pagó por el anteproyecto de la obra al prestigio estudio de arquitectura de César Pelli.

"Soy de la idea que hay que descentralizar urgente el micro y macro centro de Tucumán y por eso creo que en forma inmediata se debe hacer el Centro Cívico, porque eso es pensar en macro. Pero eso lleva concatenado una serie de obras complementarias como las conexiones y los accesos a la ciudad capital, donde entra a jugar los anillos de circunvalación porque el sistema vial de la provincia fue proyectado en forma radial", expresó Natella.

Puente en el Camino del Perú

Otro ejemplo de la improvisación y pensar sobre lo coyuntural, fue expuesto por Natella cuando se decidió retirar la rotonda sobre el Camino del Perú (ruta provincial 315), a la altura de las avenida Presidente Perú y Belgrano. El exfuncionario de Ortega recordó que al inaugurar la avenida Perón, se colocó en ese punto un complejo semaforizado que con el paso de los años colapsó ante el crecimiento demográfico que tuvo Yerba Buena, Tafí Viejo y la capital.

Ante esto las autoridades decidieron construir una rotonda y luego volvieron a instalar semáforos. Hoy, al agudizarse los problemas del tránsito, se vuelve a pensar en la colocación de un complejo semaforizado para lo cual fue levantada la rotonda.

Al respecto, Natella señaló que "pensando en macro yo hubiera construido un puente sobreelevado, entre las avenidas Perón y Belgrano. Un puente está pensado de aquí a 30 años y soluciona totalmente el problema del tránsito y no haría algo que ya sé que no funciona porque colapsó en su momento".