Al margen de los diferentes partidos, uno de los momentos más emotivos del Mundial Qatar 2022 fue la entrevista que le realizara la periodista Sofi Martínez a Lionel Messi, ese momento en que, alejada del acartonamiento de la pregunta-respuesta, abre su corazón y le expresa el sentimiento del pueblo argentino, una imagen que dio la vuelta al mundo y que emocionó a todos.

En detalle, la cronista de la TV Pública compartió en sus historias de Instagram el posteo que su novio, Diego Leuco, subió a sus redes mostrando el efecto que causó en ella ver al capitán de la Selección argentina mencionándola durante una nota.

En primer lugar, Sofi compartió en su feed de la mencionada red social el fragmento de una entrevista de Olé en la que Messi se refirió a ella.

Sofía Martínez atenta a los dichos de Messi sobre ella en una entrevista con Olé.

"¿Ki, @leomessi? Qué felicidad que me da tu recuerdo, por favor. Sos eterno en todos para siempre y en mí ni te digo", escribió la periodista al lado de video en cuestión.

En la grabación, se ve y escucha a la Pulga diciendo: "Sí, sí, vi. Camisetas por todos lados, como me dijo Sofi (Martínez) en la nota antes de la final. Ver camisetas de gente en todo el mundo del 10 de Argentina, de Messi, es algo muy lindo. En todos lados".

Rápido de reflejos, Diego filmó a Sofía mientras ella miraba por primera vez ese pedacito de la nota de Leo, y, como si fuera poco, lo compartió en sus historias de Instagram.

"Yo escuché lo que dijo Messi sobre vos, pero vos no lo escuchaste todavía", le advirtió el conductor a su novia al comienzo de esa grabación.

Ansiosa, la cronista se movía inquieta en el sillón en el que estaba sentada mientras tomaba mate y escuchaba a la Pulga. Entonces, llegó el momento tan esperado y como era de esperarse no pudo contener la emoción.

El Agradecimiento de Sofia Martinez a Lionel Messi

Al finalizar el partido de Argentina contra Croacia en el estadio Lusail, y luego de que la Selección comandada por Lionel Scaloni ganara de manera indiscutible por tres goles a favor, Sofía le hizo una entrevista a Messi antes de entrar al vestuario. En ese momento, le expresó al ídolo lo que piensa todo el pueblo argentino. “Lo último que te voy a decir no es una pregunta sino que solamente te quiero decir que se viene la final del mundo y, si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la imaginaria, marcaste la vida de todos y eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, eso no te lo va a sacar nadie”.

Profundamente conmovida ante un Lionel que la miraba atento y muy emocionado también con sus palabras, continuó: “Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente que de verdad ojalá te lo lleves siempre en el corazón porque creo que es más importante que cualquier Copa del Mundo, y eso ya lo tenés. Así que gracias, Capitán”.

Pasado poco más de un mes desde ese momento, Lionel Messi se encontraba brindando una entrevista en la web, y al pasar, en uno de sus comentarios, la nombra a ella. Sin embargo, por cuestiones de agenda y de tiempos Sofía no había visto aún esa mención, aunque sí su novio, quien decidió mostrárselo a ella, y a la vez, filmar el momento para ver poder dimensionar cuál sería su reacción.