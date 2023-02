La China Suárez visitó a su suegra y le dedicó un divertido mensaje a través de las redes: “¡Cómo me conocen!”

Eugenia “la China” Suárez quedó enamorada de una comida santiagueña que le preparó su suegra. La actriz está acompañando a su novio y aprovecha para deleitarse con los típicos platos regionales.

“¿Qué pasa, changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor mi suegra”, dijo la China tratando de imitar la manera de hablar de los nacidos en localidad en la que nació Rusherking.

La mamá del cantante les cocinó a los jóvenes la golosina tradicional de la zona. Además, Eugenia contó que el plato se prepara con harina de algarroba y que se puede conseguir en distintos puestos de comida ambulante.

Luego, y al mismo tiempo que hablaba con Rusherking, quien estaba detrás de cámara, agregó: “Esta es la empanadilla ¡Me encantó! Me dijo tu mamá que es de batata. ¡Cómo me conocen! Estos son los regalos que me gustan a mí”.

Eugenia Suárez comparte muchos momentos junto a Tomás y se muestra muy feliz en pareja. Hace algunas horas, la actriz generó repercusión en los medios al compartir un video en las redes sociales donde dejó ver el tierno gesto que tuvo la madre del trapero.

La China Suárez probó un panchuque que le preparó Rusherking: “Es con salchicha veggie”

Eugenia “la China” Suárez quedó enamorada por una comida santiagueña que le preparó su novio Rusherking. Se trata de los panchuques, un plato caliente que une a los panchos con los panqueques.

Luego de sus paradisíacas vacaciones en la Riviera Maya, el músico oriundo de Santiago del Estero deleitó a la actriz con una receta especial de este plato tradicional. “El mío es con salchicha vegetariana”, explicó ella, ya que no consume carne animal.

Tal como compartió con sus seguidores en las últimas horas, la China Suárez probó por primera vez este bocado también llamado “panchuker”. “Son directo de Santiago, La Banda”, escribió la ex Casi Ángeles haciendo referencia a la ciudad de la provincia del norte de la Argentina en la que nació Rusherking.

Luego de degustarlos, la actriz dio su aprobación y quedó fascinada con este plato santiagueño que se prepara con una masa muy similar a la de los panqueques y se rellena con salchichas que, en su caso, fueron vegetarianas. “Hice lo mejor que pude”, le respondió el artista en su perfil de Instagram.