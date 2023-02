Mientras el Gobierno y el kirchnerismo duro empiezan a negociar la conformación de una “mesa política” que sirva para definir candidaturas y la estrategia electoral del Frente de Todos este año, cada vez más dirigentes del peronismo presionan para competir en unas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Los últimos en pedir que se habiliten las PASO -una idea que parece impulsar el “albertismo”- fueron Daniel Scioli, Fernando “Chino” Navarro y Juan Zabaleta.

Por su parte, el embajador argentino en Brasil propuso “que la gente democráticamente ordene las candidaturas”. “Mi vida política arrancó en una primaria, en una interna abierta y simultánea en la Capital Federal. Así que yo soy un defensor de las PASO y si hay un espacio político que tiene que buscar integrar y ampliar...”.

En declaraciones a El Destape Radio, el exvicepresidente consideró que “ese es uno de los desafíos que tenemos: que cada dirigente en cada rincón del país pueda participar y que democráticamente la gente ordene las candidaturas”.

Asimismo, Scioli afirmó que la coalición oficialista “se puede tensar, pero nunca romper” y reconoció que si bien el mandato de Alberto Fernández se inició con dificultades imprevistas -como la pandemia y la guerra en Ucrania- “ahora la agenda se va acomodando”, al defender la posibilidad de una reelección del mandatario.

Se queda en Brasil

Al ser consultado sobre la posibilidad de que él mismo se presente como candidato, Scioli respondió: “Hoy mi misión es ésta (Brasil) y desde acá trató de llevar soluciones todos los días a las economías regionales de nuestro país. Cuando llegue el momento, tomaré la decisión que tenga que tomar. Estoy preparado para lo que sea”.

Zabaleta, en tanto, manifestó que “hay que utilizar el mecanismo de las PASO” para dirimir candidaturas, expuso que “es un camino que hay que transitar” y puso de relieve que “este gobierno trabaja mucho”.

“No todos tenemos un pensamiento único, no hay uniformidad (dentro del oficialismo)”, expresó el intendente de Hurlingham a Radio 10 y aseveró que las “tensiones” que se viven dentro del Partido Justicialista “son producto de esos matices”.

El exministro nacional dijo que “tiene que haber un ámbito donde resolverlo: hay quienes creen que tiene haber una mesa política, y está bien; y estamos quienes pesamos que hay que hacer lo que dijo Cristina (Kirchner), que cada uno saque el bastón de mariscal y salga a la cancha”.

“El ministro (de Economía, Sergio) Massa trabaja para resolver la inflación; tenemos obra pública, inversión en energía. Sabemos que faltan cosas, que hay que mejorar la distribución del ingreso y bajar la inflación, pero tenemos que tener en cuenta de donde partimos, de donde venimos”, continuó Zabaleta.

En ese marco, dijo que “está bien el debate, pero no podemos volver al pasado” y pidió a los dirigentes de su espacio: “Dejemos de enojarnos entre nosotros. A veces hacemos reuniones y hablamos de unidad, pero en ‘off the record’ decimos lo que no tenemos que decir”.

En tanto, el líder del Movimiento Evita y Secretario de Relación de la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, afirmó: Hay herramientas institucionales importantes, y una es la PASO: no tengamos miedo de debatir ideas. Que elija el pueblo, no cuatro dirigentes, por más buena intención que tengan”.

Además, en diálogo con CNN Radio se refirió a la mesa política que impulsa el Frente de Todos: “Se cae de maduro que cualquier mesa a nivel nacional o en cualquier provincia debe incluir a la CGT, organizaciones sociales y todos los sectores del Frente de Todos. Si no la mesa es un engaña pichanga para que entre cuatro quieran armar la lista y decirnos que hacer”.

Según confirmó esta semana la vocera Gabriela Cerruti, el presidente Alberto Fernández, como titular del Partido Justicialista (PJ), analiza la conformación de una mesa política nacional del Frente de Todos (FDT) en la que se trabajará sobre la estrategia electoral de cara a los comicios de octubre próximo.

“El Presidente, como presidente del PJ, está analizando la conformación de una mesa que trabaje sobre la estrategia electoral. Hace más de un año, el 17 de noviembre del año pasado, el Presidente dijo que íbamos a ir este año a una PASO donde todos se iban a poder expresar y elegir el candidato que mejor nos represente”, dijo Cerruti.

En rueda de prensa en Casa de Gobierno, la portavoz añadió: “Estamos empezando a ver esos debates y alineamientos que forman parte de todo lo que tiene que pasar en un proceso electoral normal. Mientras ese debate se dé en el marco de un debate de las mejores ideas y no incluya los agravios personales ni las operaciones de prensa que deberían estar afuera de la normal estrategia del debate político, bienvenido sea”.