Virginia Da Cunha utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen de cuando tenía 20 años y estaba en pleno éxito de Bandana, la popular banda que lideró junto a Lissa Vera, Lowrdez Fernández, Ivonne Guzmán y Valeria Gastaldi luego de haber participado de Popstars: tu show está por empezar. En la imagen viste un short y un top de cuero color negro con tachas, que combina con un brazalete y, haciendo alusión al nombre del grupo musical, en la cabeza lleva puesta una bandana.

Se le ve sonriente, feliz y bailando sobre el escenario. Sin embargo, hoy 22 años después, habla de la realidad que vivía por ese entonces. Lo hace para dar un mensaje de concientización para todas aquellas personas que buscan seguir estereotipos o quieren “ser como” su cantante favorita. Por entonces, la artista pesaba 44 kilos, tenía 20 años y, sostiene, “parecía una nena de 14″.

“Iba a la facultad, practicaba deportes y hacía danza jazz. No paraba, me exigía el 10 en todo y me enojaba si la ensalada tenía aceite de más”, cuenta en el texto que compartió en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi 200 mil seguidores. “Con ese cuerpo me presenté al casting y quedé elegidae pronto millones de niñas y mujeres aspiraban a ser como yo”, recuerda.

La foto que compartió Virginia Da Cunha junto al posteo

“Mi energía no estaba en mi cuerpo, en la tierra; sino en el aire, en poder seguir en movimiento. Hasta que el mismo cuerpo me empezó a parar a través de enfermedades, pero era mi mente la que debía sanar; mi mirada la que necesitaba transformar”, continúa.

Y ya no solo le habla a quienes la siguen en Instagram, porque su posteo se viralizó y la actual DJ logró que llegase a la mayor cantidad posible. “Todas las mujeres pasamos por una etapa en la vida donde nos exigimos una ‘belleza’ tan superficial e impuesta que linda la enfermedad. Una etapa donde nos obsesionamos con el peso y la forma para no dejar de ser deseadas. Porque nos hicieron creer que esa era nuestra fuerza pero es una gran trampa”, afirma Da Cunha.

“El nuevo desafío es el equilibrio... el nuevo poder es el del trabajo interno, la nueva belleza es la del bienestar...”, continúa y vuelve a hablarle a todas las que leen su publicación: “Elijan con consciencia el alimento y disfruten el placer de cada bocado, muevan el cuerpo, pero especialmente no dejen de habitar la pausa, alimentar el alma y desafiar la mente””.

Por último, propone: “Libérense de los moldes impuestos”.

El posteo alcanzó los 4 mil me gusta, y muchos usuarios lo replicaron, al igual que otros la felicitaron por el mensaje que estaba dando. “Cuando amaba Bandana, a mis 17, pesaba 50 kilos. Luego la vida me llevó por distintos lugares y hoy a mis 37 mi cuerpo es distinto. Me sentí mal mucho tiempo hasta que fui al médico y era el cuerpo que me pasaba factura porque tengo que sanar. Gracias por este mensaje y este posteo”, escribió una usuaria.

“Qué útil es este mensaje para las nuevas generaciones ya que los moldes siguen muy impuestos aunque no parezca. Gracias por compartirlo, Vir”, consideró otra internauta. Mientras que la reconocida cantante Laura Esquivel, por su parte, le dejó un mensaje a su colega: “Abrazo todo tu proceso”. Mientras que la nutricionista Agustina Murcho destacó: “¡¡¡Qué importante que se hable de esto!!!”.