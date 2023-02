Murió Paco Rabanne a los 88 años, un ícono de la moda

El diseñador de moda, perfumista y empresario franco español Francisco Rabaneda Cuervo, conocido como Paco Rabanne, falleció en Portsall (Finisterre), a los 88 años, de acuerdo con lo publicado por el diario Le Télégramme. De origen vasco, el modisto que se había instalado en Francia en 1939, con su familia. Desde esa fecha, tuvo un amor inagotable por el país en el que residía y donde desarrolló su carrera.

El diseñador de moda español era conocido por sus excéntricos diseños de ropa y por fundar una de las marcas de fragancias más conocidas del mundo.

La muerte de Rabanne fue confirmada por la empresa matriz de su marca, quien dijo que había “marcado generaciones con su visión radical de la moda y su legado perdurará”.

"La historia de Puig y Paco Rabanne comienza a finales de los años 60 con el lanzamiento de Calandre, el perfume creado poco después de que el diseñador lanzara 12 vestidos imposibles de llevar en materiales contemporáneos", comentó Marc Puig, presidente ejecutivo del grupo.

"Su gran personalidad transmitió, a través de una estética única, su visión atrevida, revolucionaria y provocadora del mundo de la moda", agregó.

Y concluyó: "Seguirá siendo una importante fuente de inspiración para los equipos de moda y fragancias de Puig, que trabajan conjuntamente para expresarlos códigos radicalmente modernos de Paco Rabanne. Mis más sinceras condolencias a su familia y a quienes le conocieron".​

Quién fue Paco Rabanne

Vivió la moda desde pequeño: era hijo de la costurera jefa del diseñador Balenciaga. Con tan sólo tres años, perdió a su padre Francisco Rabaneda Postigo, un coronel de las fuerzas republicanas que fue fusilado durante la Guerra Civil. Por eso, su familia se exilió a Francia, donde estudió arquitectura y diseño de moda.

“Me gusta el esoterismo desde mi más tierna infancia. Mi madre era muy pragmática, pero mi abuela era chamán, me inició muy pronto en el conocimiento del mundo. La moda me permitió ganarme la vida, pero no era realmente mi centro de interés”, explicaba en una entrevista en 2005.

Rabanne estudió y se diplomó en Bellas Artes en París (sección arquitectura). Empieza diseñando accesorios, joyas, corbatas y botones para Dior, Saint-Laurent o Cardin. Luego decide lanzarse por su cuenta al mundo de la moda, con la idea de introducir nuevos materiales y técnicas.

En sus comienzos, diseñó accesorios para modistos como Givenchy, Balenciaga o Dior. Su primera colección la presentó en 1966. Fueron vestidos metálicos adornados con discos y placas. Su carrera fue en crecimiento hasta llegar a crear su propia marca de alta costura.

En 1973, lanzó su primer perfume masculino, "Paco Rabanne pour Homme". Su saga de perfumes no tardó en alcanzar el éxito internacional. En la década del 2000 sacó "Ultraviolet Man", "Black XS" y "1 Million", este último fue un sensacional éxito mundial, ligado a la publicidad televisiva.

En 2010, Rabanne recibió el Premio Nacional de Diseño de Moda por "su innovación y su aportación a todos los ámbitos de la cultura del siglo XX". También fue galardonado con La Legión de Honor francés y La Medalla de Oro bellas artes en España.