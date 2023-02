Después de un diálogo interrumpido durante semanas, Alberto Fernández y Cristina Kirchner retomaron un intercambio de mensajes vía Telegram. Así lo confirmaron fuentes inobjetables cercanas al mandatario, que descartaron de plano las versiones que daban cuenta de una comunicación vía zoom entre Fernández, Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Eso no sucedió, pero Alberto y Cristina si se hablaron por Telegram en los últimos días”, aseguraron fuentes de Casa Rosada que declinaron de especificar cuándo se produjeron y el contenido de las mismas. Desde el entorno de la vicepresidenta no confirmaron, ni negaron la información.

Los últimos gestos públicos entre ambos se habían dado el 15 de noviembre del año pasado cuando la vicepresidenta se comunicó para interiorizarse sobre el cuadro de gastritis que afectó al jefe de Estado en medio de un viaje a Bali.

Cerca del Presidente aseguran que bregarán por crear una “mesa de trabajo” o una “mesa electoral”. En la órbita K, en cambio, prefieren hablar de una “mesa política”. Detrás de las diferencias de los nombres, se esconden divergencias sobre los objetivos del espacio de diálogo. En la Casa Rosada apuntan a dirimir “cuestiones tácticas y técnicas”; en el kirchnerismo, que se discutan “temas de fondo”.

Alberto Fernández insiste con las PASO para "todos"

Desde la Presidencia le bajan el tono a la importancia que tendrá la famosa mesa y se ocupan más de atajarse sobre todo lo que no quieren que sea. Ponen como condición que no se ponga en tela de juicio las PASO; que no se discutan las candidaturas; ni que se ponga en sobre la mesa la dirección de la gestión, que consideran facultad exclusiva de Alberto Fernández.

“Primero viene la política, después los nombres”, dijo un armador. “Es coordinación y tranquilidad, más que nada para el frente interno”, le bajó el tono un funcionario. Proyectan encuentros similares los que tenían lugar en 2019 para diseñar la campaña que llevaba a Alberto Fernández a la cabeza, en el famoso búnker de la calle México.

En el sector cristinista, en cambio, consideran que el objetivo debería ser determinar “reglas de juego claras”; crear una estrategia electoral en común; fortalecer la unidad del Frente de Todos (o, dicho de otra forma, encontrar la forma de ponerse de acuerdo para cesar las hostilidades internas antes y durante la campaña); dirimir cuestiones centrales de la gestión económica; y plantar bandera frente a la “proscripción” de Cristina Kirchner.

Como ejemplo de los detalles del “reglamento”, plantearán que se defina si los ministros pueden ser candidatos. Y es que el Presidente, sobre fin de año, bajó la directiva de que todo aquel funcionario que quiera jugar en los comicios primarios debería dejar el Gobierno. En el ala dura creen que esa pauta llevaría a “vaciar el Gabinete”, porque hay al menos tres funcionarios de primera línea que se perfilan para postularse: el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el titular de Economía, Sergio Massa (si bien aún insiste en que esperará hasta ver los números de la inflación en abril para definirse). Además, si bien no lo dicen con todas las letras, les acotaría el margen de acción que les otorga el cargo. Con lo cual quedarían en inferioridad de condiciones frente al Presidente, que mantendría la lapicera, las obras de la gestión y las cajas.

La coalición oficialista viene de atravesar días convulsionados luego de los trascendidos que daban cuenta del malestar del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro con Fernández. A lo que le siguió la respuesta de los ministros Victoria Tolosa Paz y Aníbal Fernández, en defensa del mandatario. Como corolario de ese cruce, al que desde el oficialismo buscan ahora bajarle el tono, se avanzaría en los próximos días en el armado de una mesa electoral de cara a las urnas para las presidenciales de este año.