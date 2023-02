Sofía “Jujuy” Jiménez estuvo invitada este jueves en TN y se refirió a la campaña que protagonizó con el propósito de crear consciencia sobre la importancia de naturalizar el proceso menstrual femenino.

Tomando como disparador el momento que protagonizó en el programa A la Barbarossa (Telefe), cuando quedó expuesta una manchita roja en su pantalón mientras bailaba en pleno set, la modelo analizó cómo esa situación fue tomada por la opinión pública.

La influencer explicó por qué la campaña no fue un fraude a los televidentes que vieron toda la situación en vivo. “Ese es el punto que debatía ayer con Marina Calabró. A mí me pareció mal que diga que es un engaño, porque fue una interpretación, fue representación de algo que nos pasa a la mayoría de las mujeres”, sostuvo.

Para ampliar aún más el contexto, Jujuy sumó que una de las razones que la motivó a unirse a esta iniciativa: ayudar a las nenas en el proceso de normalizar un proceso natural, femenino y humano. Sin embargo, en ese sentido, dijo que le preocupa que el debate se desvíe del verdadero objetivo de concientización.

“No importaba si era verdad o no, están poniendo el foco donde no va, me parece”, advirtió la mediática. Y concluyó, muy enfática: “El foco es que pasa esto a muchas chicas, ¡que no pase más, que deje de ser tabú!”.

La dura respuesta de Sofía ‘Jujuy’ Jiménez a la crítica de Marina Calabró

Aunque muchos celebraron la puesta en escena como una gran forma de normalizar las conversaciones en torno a la menstruación, otros la criticaron duramente. En el segundo grupo donde se ubicó Marina Calabró quien, durante su columna de espectáculo en Lanata sin filtro (Radio Mitre), expresó su desacuerdo con la campaña porque consideró que se había engañado al público. Durante la noche de LAM (América), la modelo le respondió tajante y protagonizaron un tenso cruce.

En la edición del martes de A la Barbarossa, Jujuy Jiménez se presentó con un look completamente blanco y, mientras le ensañaba unos pasos de baile a la conductora, las cámaras enfocaron su pantalón, en donde se destacaba una mancha roja que parecía ser sangre. Inmediatamente, Georgina le avisó, intentó taparla y le aclaró: “Nos pasa a todas las mujeres, tesoro”.

Este hecho se ubicó rápidamente entre las tendencias de Twitter y fue cuestión de minutos que todos los portales de noticias levantaran la noticia. Entre las miles de reacciones que generó, una teoría empezó a cobrar fuerza: que era parte de una campaña iniciada por una marca de productos de higiene. Al día siguiente, en el mismo programa, confirmaron la sospecha.

“Logramos el objetivo”, le aseguró Jiménez a Georgina apenas comenzó a hablar. “Quiero empezar agradeciendo. Fue impresionante la cantidad de mensajes que recibí de amor y contención, de hombres, mujeres y hasta familiares míos. Es algo que impactó muchísimo, porque no está naturalizado”. Al escucharla, la conductora acotó: “No se habla de la menstruación y se tiene que hablar”.

A continuación, la protagonista del suceso remarcó: “No es una simple campaña publicitaria, es algo con concientización. La idea era marcar el tema, plantearlo en la mesa y que se cuestione”. Pero no todos lo vieron con buenos ojos y Marina Calabró se ubicó entre las celebridades que la criticaron al considerarlo un engaño a la audiencia.

En diálogo con Ángel de Brito durante el magazine de América, Jujuy respondió: “Me llamó mucho la atención lo que dijo Marina Calabró. Me sorprende de una mujer como ella que está metida en los medios hace mil años, que es una mujer formada, profesional, sabe de los temas, que hable de un engaño”.

Y agregó: “La verdad es que acá nadie engañó a nadie, eso lo quiero aclarar. Marina hizo un comentario que me pareció que fue con mala intención. ¿Viste cuando se nota el tipo de persona que sos? Malintencionada. Dijo ‘engañar al público nunca funciona’. Nunca había tenido un problema con ella. Dijo que yo engañé y lo que hice fue un acting, una interpretación, y fue ponerme en la piel de la gran mayoría de las mujeres que pasaron por esto”.