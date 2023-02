El principal protagonista de la novela que finalizó con la venta de Enzo Fernández al Chelsea fue el presidente del Benfica, Rui Costa. El dirigente siempre mantuvo firme su postura de que el volante se quede en Portugal al menos hasta junio, pero la la millonaria oferta de los Blues hizo que fuera inevitable. En conferencia de prensa, el mandamás del cuadro luso expresó su enojo contra el surgido en River Plate.

"La propuesta reapareció dos días antes de que cerrara el mercado y Enzo fue exigente. Le mostramos todas las posibilidades que tenía para quedarse aquí pero no mostró ninguna voluntad para continuar", indicó con cierto despecho.

"Creamos la solución para que pueda continuar hasta el final de la temporada sin que él perdiera un centavo. Puse sobre la mesa la propuesta de que lo compren ahora y lo lleven en junio, bajando sustancialmente el valor de venta. Aun así, el jugador fue completamente negativo sobre seguir en el Benfica y aquí es donde las cosas cambian y los fanáticos del Benfica tienen que cambiar conmigo", afirmó Rui Costa.

"Un jugador que, aun así, no se quiere quedar no está mostrando compromiso con el club. ¡Incluso sin perder un euro no quería continuar! Fue aquí donde pensé que Enzo ya no podía seguir en el Benfica. Tengo que administrar el club y yo, como presidente y seguidor, no quería a Enzo en el Benfica", indicó.

"Enzo ya no podía entrar en el vestuario del Benfica. Lo que estamos tratando de construir es un equipo comprometido con el club y yo no quería que Enzo vistiera más la camiseta del Benfica. No voy a llorar por un jugador que no quiere representar al Benfica. Confío en los jugadores que tenemos. El camino es hacia adelante y esta es mi política. ¡En el Benfica y en el equipo juvenil solo habrá jugadores orgullosos de estar aquí!", arengó.

Pese a los millones que ingresaron, Rui Costa explicó las complicaciones que le generó al Benfica la venta sobre el cierre del libro de pases. "Ya habíamos demostrado que estábamos preparados para todas las situaciones, ya fueran salidas o entradas. Nos merecemos este mérito, creo", indicó antes de ofrecer detalles.

"La situación de Enzo empezó a finales de diciembre y siempre estábamos preparados para cualquier situación con jugadores influyentes en la plantilla, pero a menos de 10 horas del cierre del mercado aún había posibilidad de que Enzo siguiera. Todos los objetivos que teníamos, como puede calcular, serían extraordinariamente difícil lograrlos dentro de los dos días posteriores al cierre del mercado. No solo los clubes no los liberaron, sino que un jugador que valía 10 millones de euros ahora valía 50 millones", calculó.

“No quiero que vuelva a vestir esta camiseta”

"La finalización no es completa y tenemos que creer en los jugadores que tenemos. Asumo la responsabilidad de no traer a nadie. A veces, uno se va y otro nace, basta con mirar a António Silva, que era el centro del equipo B. No íbamos a traer un jugador solo para decir que habíamos fichado a alguien, es con estos que llegaremos al título. No hay nada que esté desalineado con el equipo técnico y, hasta el día de hoy, nada ha fallado en ese sentido. Estamos teniendo una temporada extraordinaria y le pido a la afición que no mire hacia atrás", intentó ponerle punto final al asunto.

Para cerrar realizó una última reflexión ante las miradas de los periodistas: “Hemos perdido a un gran jugador, sí. Pero no vamos a llorar por un jugador que no quiere estar en el Benfica. Nuestro camino es hacia delante, no hacia atrás. Me crié en este club, que me enseñó a honrar la camiseta del Benfica. Respeto a Enzo, pero su elección no era quedarse. Sólo queremos jugadores que quieran respetar al Benfica. Sólo estarán aquí los jugadores que se sientan orgullosos de representar la camiseta”